Donatella Rettore: “Splendido Splendente” compie 40 anni e si rifà il look

Nel 1979 usciva in formato 45 giri Splendido Splendente di Donatella Rettore. Quest’anno, il brano compie 40 anni. Per festeggiare questo anniversario, la hit si rifà il look e torna in una nuova veste.

Splendido Splendente è riproposto con una serie di remix, realizzati da Relight Orchestra in collaborazione con Sergio Cerruti, Joe Vinyle & Sandro Tommasi, e Didascalis feat. Andy G.

Il disco Splendido Splendente 40th Anniversary Remixes, disponibile dal 20 settembre 2019 su etichetta Just Entertainment, è un omaggio alla carriera di Donatella Rettore e ad un brano cult della musica italiana.

Relight Orchestra è un progetto discografico italiano, nato nel 2001 e specializzato nel rifacimento in chiave dance di grandi classici. Si tratta di un duo formato da Robert Eno, storico dj della Riviera Adriatica; e da Mark Lanzetta, violinista elettronico italiano che si è esibito ai festival Miami WMC e Tomorrowland.

Tra le sue produzioni, ha realizzato nel 2006 il brano Elegibo, interpretato dalla star brasiliana Margareth Menezes e divenuto un classico della musica house latina.

Ha inoltre collaborato con artisti di fama mondiale per i nuovi arrangiamenti delle loro hit, come i remix dei classici anni ’70 Don’t Let Me Be Misunderstood e Gloria di Santa Esmeralda.

Da ultimo, il duo ha visto inserire un proprio brano nella colonna sonora del film Disney, Berni, il giovane faraone. Adesso, arriva la collaborazione con Donatella Rettore e il remix ufficiale per i 40 anni di Splendido Splendente con nuove versioni dance.

Splendido Splendente 40th Anniversary Remixes, la tracklist

Ecco qui di seguito la tracklist di Splendido Splendente 40th Anniversary Remixes:

1. Splendido splendente (Cerruti & Relight Orchestra Re-Touch)

2. Splendido splendente (40th Anniversary Remaster)

3. Splendido splendente (Relight Orchestra Radio Edit 2019)

4. Splendido splendente (Didascalis feat. Andy G. & Relight Orchestra Bossa Flavour)

5. Splendido splendente (Relight Orchestra, Joe Vinyle & Sandro Tommasi Funk Rework)

6. Splendido splendente (Relight Orchestra Discomix)

7. Splendido splendente (Cerruti & Relight Orchestra Dub Re-Touch)