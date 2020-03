Il 27 marzo è il giorno dell’uscita di Wannabe, il nuovo singolo di Dolcenera feat Laioung. Un brano che ha tutta l’intenzione di sorprendere e che vede una collaborazione insolita tra la cantautrice e il rapper più internazionale del panorama italiano.

Wannabe arriva dopo i discreti riscontri dei due singoli usciti nel 2019, ovvero Più Forte e Amaremare.

Lo scorso autunno, invece, Dolcenera è stata protagonista assoluta del Diversamente Pop Tour nel quale ha incantato il pubblico ripercorrendo una carriera idealmente iniziata nel 2003 con la sua vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Giovani (Qui il resoconto della tappa di Varese).

DOLCENERA FEAT LAIOUNG WANNABE

Per presentare Wannabe, Dolcenera ha scritto un lungo post sui suoi canali social. “La drammaticità del periodo che tutti stiamo vivendo mi ha fatto passare dalla preoccupazione, che a volte diventava improvvisa disperazione e mi rendeva inerte, al dolore per le persone più deboli scomparse. Ora che abbiamo percepito tutta la fragilità di un sistema governato da troppe apparenze e stiamo reagendo volendoci sentire tutti unitie realmente connessi, io sento che questo dramma debba essere guidato dalla voglia perenne di combattere qualsiasi ombra di depressione per il futuro di tutti noi, di non avere paura della paura.”

Questa la premessa a cui segue una descrizione del brano:

“È stata questa la causa che ha generato il bisogno di far conoscere “Wannabe”, proprio perché nasce contro il regime “dell’apparire” ma in realtà affronta e inneggia a quella sana paura che spinge a vivere con rispetto e consapevolezza perché è essenziale alla stessa sopravvivenza.

Credo che Wannabe, in uscita venerdì 27 marzo, sia rispettosa del periodo che viviamo e lanci messaggi di positività, come l’invito a rialzarsi da terra dopo una battaglia combattuta, come la sensazione di poter dare il meglio di sé nei momenti peggiori (“per fare del bene ci vuole il male”).”

Musicalmente curioso l’incontro tra Dolcenera e Laioung: