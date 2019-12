Dolcenera in concerto: “Sappiate che oggi siete diversamente pop”

Si è svolta al Teatro Openjobmetis Varese l’ultima tappa di Diversamente Pop, il tour teatrale che ha visto protagonista Dolcenera e che si chiude dopo le tappe di Spoleto (PG), Roma, Firenze e Milano (Qui il nostro articolo).

Il sipario si apre con la cantautrice seduta al pianoforte. Una prima parte in cui il suono dello strumento si mescola con il racconto di una vita e di una carriera in cui i tasti bianchi e neri sono stati il più importante filo conduttore.

“Oggi assisterete a uno spettacolo a metà tra il concerto e il racconto. Una narrazione che parte da lontano e che ricorda come quella bambina riusciva a godersi tutto a pieno senza mai ragionare. Fin da piccola seguivo solo l’istinto. Ricordo quel giorno in cui individuai in un negozio una tastiera giocattolo. Non la lasciavo mai, così i miei genitori mi chiesero se volevo iscrivermi a un corso di pianoforte. Non dimenticherò mai la mia insegnante Titina Vergari con le unghie lunghissime che ticchettavano sui tasti. Lei voleva farmi suonare Bach, ma io pensavo anche ad altro!”

Un viaggio musicale in cui si possono notare le evoluzioni musicali di Dolcenera.

Un percorso in cui non sono mancate le cover e la televisione. Contaminazioni in cui classica, rock ed elettronica ben si sposano con una scelta live che predilige l’utilizzo dei fiati.

“Mi piace mescolare le carte!”

I fiati offrono dapprima una lettura musicale che aggiunge drammaticità ai brani, ma sono anche in grado di sottolineare la spensieratezza di altri pezzi che compongono un repertorio vario, a prima vista semplice, ma che cela una complessità ben mascherata dalla scelta produttiva.

Una particolare menzione per Ora o Mai Più, brano in cui Dolcenera mostra il suo lato più jazzato, raffinato, Mai Più Noi Due, dove fiati e chitarre elettriche dialogano alla perfezione e Siamo Tutti Là Fuori con un finale lasciato alle percussioni che anche la cantautrice suona con un’energia notevole.

In Amaremare la voce riverberata ricorda il suono delle onde; scelte stilistiche mai affidate al caso.

Sul palco con Dolcenera la band formata da Pietro Venza (chitarra e mandolino), Stefano Rossi (basso), Davide Savarese (batteria), Gioele Pizzuti (tastiere, synth, sax, clarinetto) e Marcello Nesi (percussioni).

“Sappiate che oggi siete diversamente pop!”

Queste le ultime parole dell’artista prima di congedarsi da un pubblico entusiasta per quasi due ore di musica elegante, raffinata, ma allo stesso tempo energica.

DOLCENERA – DIVERSAMENTE POP – LA SCALETTA

Amaremare Bach Rocket man Continua Sei bellissima Ora o mai più L’amore è un gioco Ci vediamo a casa Il mio amore unico Fantastica Fino a domani Mai più noi due Più forte Un altro giorno sulla terra Siamo tutti là fuori Com’è straordinaria la vita

BIS

Amaremare

Niente al mondo

PREMIO MIGLIOR VIDEOCLIP DELL’ANNO

Il 4 dicembre Dolcenera ha ricevuto il Premio Miglior Videoclip dell’anno con il video di Amaremare girato da Nils Astrologo e realizzato in collaborazione con Greenpeace Italia.

Un brano che la scorsa estate si è distinto per qualità musicale e l’attualità del messaggio cantautorale a difesa del pianeta.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma presso la Sala Fellini degli Studi di Cinecittà, nell’ambito di Roma Videoclip, la kermesse che rende omaggio al connubio tra cinema e musica.

Foto dai Social di Dolcenera