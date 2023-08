Dolcenera riceve un inatteso e meritato premio… quasi 12 anni dopo

Negli ultimi anni siamo abituati a vedere gli artisti, soprattutto i più giovani, ostentare sui social dischi di platino e d’oro. E poi c’è lei, Dolcenera, che addirittura si scorda di ritirarli.

Ebbene sì, Manuela, questo il vero nome della talentuosa cantautrice salentina, non ha mai ritirato il disco di platino per le oltre 50.000 copie digitali, in un periodo precedente al periodo del boom dello streaming in Italia, per il singolo Ci vediamo a casa.

Con questo brano Dolcenera partecipò al Festival di Sanremo nel 2012, il secondo con alla conduzione Gianni Morandi.

La canzone ha come tematica principale la situazione di incertezza e precarietà vissuta dai giovani durante la crisi economica iniziata nel 2008, raccontata con riferimento alle difficoltà da superare per poter ottenere una casa in cui vivere la propria intimità.

Il pezzo, interamente scritto da Dolcenera, è stato appositamente composto per la colonna sonora del film omonimo, diretto da Maurizio Ponzi, lanciato a novembre del 2012.

Tornando al presente Manuela non ha mai ritirato il disco di platino per quel singolo contenuto nel repack dell’album L’evoluzione della specie.

Il riconoscimento è pero arrivato a lei, quasi 12 anni dopo, dalle mani di Giuseppe Fisicaro, fondatore dell’agenzia di management, publishing e consulenza artistica Digital Noises ma anche Digital Manager di Gianluca Grignani.

Su Instagram Dolcenera ha postato quanto segue insieme al momento della consegna del disco di platino per Ci vediamo a casa:

“Dimenticarsi di ritirare un disco di platino 💿 per 12 anni. FATTO 🤪 Chissà forse perché ho sempre guardato avanti… ed il successo è già successo… chi mi capisce è bravo 😂

Grazie Giuseppe Fisicaro.“

Attualmente Dolcenera è impegnata con 3 tour in 1, un tour che la vede esibirsi con tre scenari differenti: Live con orchestra sinfonica, Space live con band e Piano Solo Recital.

