Il 31 luglio è il giorno dell’uscita per Believe di Un’Altra Brasca, il nuovo singolo di Dj Gengis, che per l’occasione ha coinvolto Carl Brave e il rapper Gemello.

Dj Gengis, il cui vero nome è Loris Malaguti, è uno dei nomi di punta del turntablism italiano, indiscusso protagonista in innumerevoli DJ battles e immancabile colonna portante nei live di Noyz Narcos, oltre che affermato beatmaker.

“Il pezzo è nato in studio mentre ero con Matteo, il bassista con cui ero in tour insieme ad Alex Britti è un connubio tra una parte elettronica e strumenti classici. Una volta finita la produzione, riascoltandola abbiamo pensato che ci sarebbe stato bene un feat, poi sono diventati due…”

Queste le parole di Dj Gengis, che nei mesi scorsi ha prodotto insieme a Salmo il singolo di Alex Britti Brittish (ne abbiamo parlato Qui), di cui è uno degli autori.

DJ GENGIS

Dj Gengis è nato a Roma nel 1982 e già da teenager inizia a partecipare alla scena rap della capitale in particolare nelle vesti di Dj.

Nel 2005, dopo aver partecipato con successo a numerosi contest per Dj, inizia a collaborare col collettivo rap Truceklan, partecipando alla realizzazione di Non Dormire, il primo disco solista di Noyz Narcos. Una collaborazione che prosegue anche negli album successivi del rapper.

Nel 2014 pubblica il mixtape Rome Sweet Rome, nel quale trovano spazio gli artisti dell’intera scena romana, in un’operazione che risulta essere la fotografia nitida del rap della Capitale di quel periodo.

Nel frattempo le produzioni di Gengis raggiungono ottimi risultati anche nelle piattaforme digitali.