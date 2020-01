Honiro Disco 1. Ieri, 3 gennaio, è uscito Prendi tutto e te ne vai, primo estratto dall’Ep di 6 tracce che celebra il lavoro dell’etichetta romana Honiro Ent.

Il singolo vede la collaborazione fra i tre cantautori Cannella, Francesco Morrone e Matteo Alieno.

Disco 1 è composto da 6 tracce in cui 6 artisti, guidati dal produttore Matteo Costanzo, si sono messi insieme cercando di valorizzare ogni singolo brano superando limiti e barriere dettati da un’attitudine legata a un genere specifico.

Durante il periodo estivo Jacopo La Vecchia, Fondatore e Presidente dell’etichetta Honiro, ha pensato di riunire sei artisti ed un produttore per un campus in una villa nel cuore dell’Umbria. L’intento era quello di far collaborare l’uno con l’altro e così è nato Disco 1.

Honiro DISCO 1 – TRACKLIST

Disco 1 è prodotto da Matteo Costanzo, eccetto SOS prodotta da Matteo Alieno. Le fasi di Mix e Master sono state curate da T-Recs. Ecco la tracklist:

1 – Prendi tutto e te ne vai (Cannella, Francesco Morrone, Matteo Alieno)

2 – SOS (CiaoSonoVale, Grein, Matteo Costanzo)

3 – Arrivista (Cannella, Leyla, Matteo Alieno, Francesco Morrone)

4 – Affogare (Francesco Morrone, Matteo Alieno)

5 – Lame affilate (Leyla, Grein)

6 – Non restare qua (CiaoSonoVale, Cannella)

honiro DISCO 1 – LE PAROLE DEGLI ARTISTI COINVOLTI

Ogni singolo artista ha commentato questa meravigliosa avventura.

LE PAROLE DI CANNELLA

“Quest’estate ho avuto il piacere di prendere parte a questa folle iniziativa di Honiro, la mia etichetta. Essendo una persona abituata a lavorare alla propria musica in solitaria, ammetto che ci ho messo un po’ ad ambientarmi e a sbloccarmi, prima ho dovuto approfondire la conoscenza personale con tutti gli altri ragazzi che erano là come, che non avevo mai avuto modo di conoscere prima del campus, e dopo aver trovato un’intesa con ognuno di loro, man mano, sono uscite le canzoni. La cosa più bella é stata influenzarci l’uno con l’altro, trasportare gli altri nella mia visione musicale e lasciarmi trasportare nella loro, abbiamo sperimentato continuamente ed ognuno di noi ha indossato nuovi vestiti. E’ stata un’esperienza di vita che rifarei mille volte. Una volta tornati a Roma ci siamo incontrati in studio per ultimare i brani, nati durante la permanenza alla villa, e abbiamo confezionato un disco di 6 tracce, tutte in collaborazione tra di noi.”

LE PAROLE DI FRANCESCO MORRONE

“Dopo sessanta giorni in viaggio senza fermarmi è stato difficile ritornare, anche se solo per una settimana, ed abituarmi alla quotidianità.

Per fortuna il campus era immerso nella natura. Otto giorni di musica, condivisione, tafani, sorrisi, scrittura, amicizia, confronto, buon vino e rivelazioni, tutto ambientato in un agriturismo nelle montagne sperdute dell’Umbria. Incontro di culture musicali diverse che hanno dato vita a “Disco 1”, ogni brano diverso ma che emana la stessa energia, l’anima del campus è stata la serenità, la consapevolezza di poter esprimere al meglio quello che è il nostro pensiero senza nessun filtro e limite. Personalmente il campus è stata l’ennesima avventura che come tante mi ha aperto gli occhi verso nuove verità, la ricerca di me stesso, sciogliere i freni e continuare a scrivere.

Avrei voluto collaborare con tutti ma in così poco tempo siamo riusciti a fare già grandi cose.”

honiro DISCO 1 – LE PAROLE DI MATTEO ALIENO

“Disco 1 secondo me è un progetto di rottura per il mondo musicale di oggi, testimonia il coraggio e la voglia di contaminarsi senza aver paura di perdere la propria identità, attraverso l’amicizia e il divertimento estremo. In ogni brano si respira un’atmosfera di festa e questa cosa mi fa impazzire, in brani come “Prendi tutto e te ne vai” e “Arrivista” ci siamo divertiti come dei pazzi fino a tarda notte a ballare e cantare, con un’ironia presente anche in pezzi più riflessivi come “Affogare” scritto a quattro mani con Francesco Morrone. È un disco da ascoltare se si è felici o se si vuole essere felici!”

LE PAROLE DI LEYLA

“Sei artisti e un produttore nella stessa casa per otto giorni, con l’unico obbiettivo di fare musica (e farla bene).

Quando siamo partiti non avevamo idea di quello che sarebbe successo, molti di noi si conoscevano poco o niente, ma in un attimo abbiamo preso a collaborare come lo facessimo da una vita.

La cosa spettacolare sta nel fatto che nonostante ognuno di noi venisse da un genere diverso, siamo riusciti ad unire le forze per far venir fuori dei brani unici.”

DISCO 1 – LE PAROLE DI GREIN

“Questo Ep è il frutto di un “ritiro”, fatto in estate, in un casale in mezzo alla natura, insieme allo staff e agli artisti Honiro Ent.

È stata una vera esperienza e un’occasione per creare rapporti tra di noi, per poi portarci a creare musica.”

LE PAROLE DI CIAO SONO VALE

“Ad agosto tutti noi del team Honiro ENT ci siamo ritrovati per un campus formativo e per conoscerci meglio.

Alcuni ragazzi li ho conosciuti per la prima volta, altri li avevo visti poco. È stata davvero una bellissima esperienza perché, oltre ad aver legato tutti ed essere diventati una famiglia, abbiamo avuto l’occasione di confrontarci e scrivere insieme molta musica.

Leyla è la persona con cui ho legato di più, un’amica che c’è sempre quando ho bisogno e sono davvero contenta di averla conosciuta a fondo.

Da questo incontro è nato il nostro primo EP Disco 1.”

honiro DISCO 1 – LE PAROLE DI MATTEO COSTANZO

“Il disco è nato durante un ritiro in campagna, comporre durante una situazione di relax tra bagni in piscina, mangiate e festini serali ha lasciato un impronta evidente nella musica, che veniva composta in gruppo per intrattenere la situazione racchiude in se tutta la spontaneità e l’entusiasmo del condividere la musica.”

LE PAROLE DI RICCARDO ZIANNA

Riccardo Zianna è il Project Manager di Honiro Ent e ha vissuto il ritiro in prima persona. Queste le sue parole: