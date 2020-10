E’ uscito il nuovo singolo della cantautrice foggiana Diorhà Bebiendo cafè. Si tratta della rivisitazione in lingua spagnola del brano Davanti a un caffè, pubblicato alcuni anni fa e che l’artista ha portato sui palchi di tutta Italia.

“Quel preciso istante in cui la vita ispira una canzone… Me lo ricordo bene! Ci sono canzoni che ti accompagnano più di altre, che crescono con te seguendo il mutamento. C’è una canzone, per me speciale, indossa un vestito nuovo, consapevolezza e sensualità.”

Questo il messaggio che Diorhà ha postato sui social parlando di Bebiendo cafè, pezzo che si caratterizza per un sound attuale, contemporaneo, intrigante e che non perde la poesia dell’originale nonostante la traduzione in spagnolo.

DIORHÀ BEBIENDO CAFÈ

Bebiendo cafè è prodotto dalla stessa artista in collaborazione con lo studio Sonopoli di Francesco Loparco.

L’ultimo singolo inedito della cantautrice risale all’inizio dei 2020, quando uscì Un Altro Pianeta (ne abbiamo parlato Qui).

Diorhà ha raggiunto la semifinale del Premio Lunezia 2020, dopo che nel recente passato si è conquistata le fasi finali di numerosi contest.

Il prossimo 18 Ottobre Diorhà presenterà Silenzi da raccontare, la sua raccolta di poesie e riflessioni nata durante il lockdown. La location è il Coffee Studio di Roma. Per l’occasione Diorhà farà ascoltare live anche il nuovo singolo Bebiendo Cafè.

Foto di Christian Bondanese