Diodato ha vinto i Nastri d’argento con Che vita meravigliosa. Il brano, che fa parte della colonna sonora del film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, ha trionfato come miglior canzone originale.

L’artista segna così un record storico: è l’unico cantante italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo, il David di Donatello e i Nastri d’argento.

Diodato ha annunciato su Instagram la vittoria ai Nastri d’argento.

Queste le sue parole:

“È successo davvero! È arrivato il Nastro d’argento per la migliore canzone originale. Che vita meravigliosa mi regala ancora un’emozione grandissima, profonda, forse anche per la notizia che tutti noi abbiamo appreso questa mattina, la scomparsa di uno degli artisti che più mi ha influenzato, ispirato con la sua arte, Ennio Morricone. Ha cercato il suono dell’anima per una vita intera, lo ha trovato e lo ha lasciato qui, su questa terra, per noi e per quelli che verranno. Grazie per questo regalo immenso“.

E poi ha aggiunto: “Lasciatemi ringraziare ancora una volta Ferzan Ozpetek per aver dato inizio a tutto questo. Grazie alla giuria e a tutta l’organizzazione dei Nastri d’argento. Grazie a Edizioni Curci MusicPublishing per aver lavorato con così tanto amore e attenzione.

Grazie a Carosello Records per la passione infinita che mette in ogni passo fatto insieme, e a tutta la squadra incredibile che lavora al mio fianco giorno dopo giorno. Abbiamo vinto ancora”.

Diodato da record

La cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento si è tenuta il 6 luglio al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Durante la serata, Diodato ha reso un emozionato e sincero omaggio al Maestro Ennio Morricone con Nuovo Cinema Paradiso.

Il cantante ha conseguito così l’ennesimo successo in quest’anno eccezionale. Oltre alla vittoria del Festival di Sanremo, con Fai rumore Diodato si è aggiudicato il Premio della critica Mia Martini, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020, e il Premio Lunezia. Poi, ha vinto il premio David di Donatello 2020 con il brano Che vita meravigliosa nella categoria Miglior canzone originale. Adesso, consegue la vittoria ai Nastri d’argento sempre con Che vita meravigliosa.

Concerti di un’altra estate, nuove date

Il premio arriva proprio in concomitanza con l’inizio del tour estivo. Il 4 luglio, Diodato ha dato il via ai Concerti di un’altra estate da Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta, a due mila metri d’altitudine. I prossimi appuntamenti per vedere il cantante dal vivo sono:

– 25/26/27 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica a Roma

– 4 agosto all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari (biglietti esauriti)

– 5 agosto al Teatro Antico, Taormina (ME)

– 15 agosto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA)