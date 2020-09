Prosegue il 2020 di Diodato che, nonostante le difficoltà e le limitazioni, si sta rivelando fenomenale. Il cantautore ha chiuso la Mostra del Cinema di Venezia con una personale ed emozionante esibizione sulle note di Adesso, il brano presentato al Festival di Sanremo 2018.

Nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, giunta alla 77° edizione, è la prima volta che un artista musicale prende parte alla Cerimonia ufficiale di chiusura.

La serata condotta da Anna Foglietta è stata aperta da Diodato, che si è esibito accompagnato dal violino del Maestro Rodrigo D’Erasmo.

Adesso, il brano scelto, non è casuale, in quanto rappresenta uno stato di consapevolezza limpido e sincero. La volontà di sentire e assaporare il presente riflettendo sulla quotidianità e sul tempo che passa. Un’esortazione a metterci in discussione trovando il coraggio di guardarci allo specchio.

Diodato torna così a Venezia dopo aver conquistato il premio Soundtrack Stars Award 2020, per l’occasione dedicato a Ennio Morricone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diodato (@diodatomusic) in data: 13 Set 2020 alle ore 2:14 PDT

DIODATO ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

“È stato un grande onore poter suonare questo brano alla cerimonia di chiusura di una Mostra del Cinema di Venezia così importante, fondamentale per il futuro del Cinema e dell’Arte.”

Queste le parole di Diodato postate sui social.

Nel frattempo è terminato il tour Concerti di un’Altra Estate (Qui il racconto della prima data) che si è concluso con due live emozionanti al Castello Sforzesco di Milano.

“So che mi mancherete da morire.”

Foto di Mattia Zoppellaro