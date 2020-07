Diodato live. La musica è ripartita e sono diversi gli artisti che rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria stanno definendo il calendario degli appuntamenti live. La nuova edizione di Musicastelle Outdoor ha preso il via sabato 4 luglio nel suggestivo vallone di Saint-Barthélemy, a pochi chilometri da Aosta. Protagonista Diodato che proprio nel capoluogo della regione è nato 39 anni fa e che ha dato il via a Concerti di un’altra estate.

“Finalmente insieme, siete un mare bellissimo!”

Queste le prime parole del cantautore che visibilmente carico ed emozionato ha cantato due ore intrattenendo il pubblico anche con racconti legati al lockdown.

In una location unica, bucolica e mai così adatta, il cantautore vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha ripercorso una carriera musicale in crescendo che negli ultimi anni ha avuto la meritata consacrazione.

Sotto un cielo azzurro velato solo da qualche nuvola a forma di cuore, Diodato ha portato dal vivo quella sapiente miscela tra ironia e pathos che ha contraddistinto una musica che sa coinvolgere e nella quale ognuno può trovare una personale chiave di lettura.

“Si riparte da qui. Sono tornato a casa dove sono nato. Ho aspettato tanto questo momento dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto. Ora vorrei portare il mare tra le montagne.”

Una sorpresa è l’arrivo di Rodrigo D’Erasmo, il musicista per anni a fianco di Manuel Agnelli negli Afterhours, che nel 2014 e lo scorso febbraio ha diretto l’orchestra per Antonio al Festival di Sanremo. Il suo del suo violino ha reso l’atmosfera ancora più magica e irreale, permettendo per due ore di lasciare alle spalle dolori e sofferenze, dando la possibilità di concentrarsi sulla musica e su quelle vibrazioni positive che sa regalare.

Tra i momenti più intensi da segnalare l’interpretazione di Amore Che Vieni Amore Che Vai di Fabrizio De André (“Ci sono grandi autori che ti fanno conoscere una parte di te che non avevi mai considerato”) inserita nell’album d’esordio del 2013, e le hit Che Vita Meravigliosa e Fai Rumore, che il pubblico, corretto e mai sopra le righe, ha cantato a squarciagola adottandole anche in questa occasione come inno.

DIODATO LIVE – LA SCALETTA

Un’altra estate

Alveari

Fino a farci scomparire

Di questa felicità

Il commerciante

Solo

Amore che vieni, amore che vai

Mi si scioglie la bocca

Ma che vuoi

Ubriaco

Babilonia

Make It Wit Chu

Essere semplice

Non ti amo più

Adesso

Ciao ci vediamo

Quello che mi manca di te

Fai rumore

Che vita meravigliosa

BIS

Cretino Che Sei

Ora Diodato proseguirà il tour Concerti di un’altra estate con le seguenti date:

25 – 26 – 27 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma

4 agosto – concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari (sold out)

5 agosto – Teatro Antico – Taormina

15 agosto – Cinzella Festival – Grottaglie (Taranto)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Giacomo Citro