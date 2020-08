Diodato live Castello Sforzesco

Con un post sui social il vincitore del Festival di Sanremo 2020 Diodato ha annunciato che a settembre terrà due date esclusive al Castello Sforzesco di Milano.

Sarà un’occasione importante per il cantautore che, nonostante le difficoltà del momento, è riuscito a portare avanti una tournée estiva emozionante con concerti anche in luoghi suggestivi (Qui il racconto della tappa d’apertura in Valle d’Aosta).

Con i due live di Milano per Diodato si chiude idealmente una stagione in cui oltre ad aver trionfato a Sanremo con Fai Rumore ha conquistato il Nastro d’Argento e il David di Donatello con Che Vita Meravigliosa (Qui il nostro articolo).

“Ce l’abbiamo fatta, finalmente!

Me lo avevate chiesto in tantissimi per tutti questi mesi ed eccole qui le date milanesi.

7 e 8 settembre, al Castello Sforzesco, per l’Estate Sforzesca.

Grazie a chi ha lavorato duramente per rendere il tutto possibile.

Daremo ovviamente priorità a chi vorrà convertire i biglietti della data di aprile in biglietti validi per una delle due date di settembre.

Basterà inviare una mail a ticketing@otrlive.it entro il 30 agosto (giorno del mio compleanno).



Da quel giorno in poi, qualora dovessero esserci ancora posti disponibili, apriremo le prevendite online e chi non avrà convertito il biglietto dell’Alcatraz potrà chiedere voucher o rimborso.

Sono felice!

Un’altra cosa bellissima di quest’altra estate.”