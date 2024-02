Diodato, in gara a Sanremo 2024 con “Ti Muovi” il cantautore annuncia un tour nei teatri

Alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Ti Muovi” (qui la nostra videointervista), Diodato ha annunciato un tour che il prossimo autunno lo vedrà esibirsi nei più prestigiosi teatri italiani per 16 imperdibili appuntamenti live, che porteranno il cantautore nuovamente on stage per un viaggio musicale introspettivo e intenso.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto da Magellano Concerti:

28 settembre – GROSSETO, Teatro Moderno (data zero)

1 ottobre – BARI, Teatro Petruzzelli

5 ottobre – MESTRE, Teatro Toniolo

6 ottobre – MILANO, Teatro Arcimboldi

9 ottobre – ROMA, Auditorium Parco della Musica

11 ottobre – NAPOLI, Teatro Augusteo

18 ottobre – CIVITANOVA MARCHE, Teatro Rossini

19 ottobre – PESCARA, Teatro Massimo

23 ottobre – PALERMO, Teatro Golden

24 ottobre – CATANIA, Teatro Metropolitan

26 ottobre – RENDE, Teatro Garden

29 ottobre – FIRENZE, Teatro Verdi

30 ottobre – BOLOGNA, Europauditorium

14 novembre – TORINO, Teatro Colosseo

16 novembre – MANTOVA, Teatro Sociale

17 novembre – TRENTO, Auditorium Santa Chiara

DIODATO: da sanremo 2024 al tour nei teatri

A partire dalle ore 2.30 di mercoledì 7 febbraio “Ti Muovi” (Carosello Records) sarà disponibile in tutti i digital store, mentre su YouTube sarà possibile vedere il videoclip del brano (regia di Giorgio Testi e Filippo Ferraresi): una rappresentazione del legame indissolubile tra l’emozione e il movimento interiore, da un’idea dello stesso Diodato e Irma Di Paola, che ne ha curato anche le coreografie.

Nello specifico, il racconto del video parte proprio dall’etimologia del termine “emozione“, che è da ricondursi al latino emovere e significa “smuovere, portare fuori“. Ed ecco che il legame indissolubile tra emozioni e movimento interiore viene rappresentato dalle performance dei danzatori presenti, da cui Diodato viene inizialmente travolto, per poi dirigere questa orchestra di corpi ed emozioni come un maestro musicale.

Foto di copertina di Alessio Albi