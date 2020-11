Sarà in radio dal 20 novembre il nuovo singolo di Diodato Fino a farci scomparire, estratto dall’album Che Vita Meravigliosa, uscito dopo il Festival e già certificato Disco d’Oro.

Diodato è reduce da un 2020 davvero positivo. L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo è il Best Italian Act agli MTV EMA (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano, delicato e deciso al tempo stesso nei suoni e nelle tematiche, porta la firma di Diodato nel testo e nella melodia. Racchiude il senso di rassegnazione e annullamento propri dell’arrivo al capolinea di una relazione.

Racconta della consacrazione di un ‘noi’ giunto alla fine ma capace di sopravvivere in un altrove, aiutato dal tempo che dà senso a tutto e permette di allontanarsi dalle incomprensioni, dalle possessioni e dalle insicurezze passate, innamorati di qualcun altro e con la fortuna di riconoscere qualcosa di più grande, qualcosa in grado di andare oltre le nostre piccolezze.

Da fine novembre, inoltre, sarà disponibile su RaiPlay la docuserie Storie Di Un’altra Estate, che nel nome richiama il tour della scorsa estate (Qui il racconto della prima tappa).

DIODATO FINO A FARCI SCOMPARIRE – IL TESTO

Sembrava evidente che

Non c’era più niente da fare

Ma tu amavi insistere

Col tuo accanimento morale

E perdevamo tutto, anche la dignità

Dio mio, che male che fa

Pensare a quel giorno in cui

Ci siamo dovuti lasciare

Che quando hai pianto mentre te ne andavi via

Ti sei portata anche me

E ora lo vedi, con il tempo

Tutto sembra avere un senso

Anche il nostro ritornare

A innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

È stato il silenzio che

Abbiamo sentito arrivare

Ad essere complice

Di ogni accadimento immorale

Ci siamo tolti tutto, anche la nostalgia

Dio mio, che pena che fa

Mischiarsi a un estraneo che

Vorrebbe sentirsi speciale

Ma quando eri in silenzio mentre andavi via

Ti sei portata anche me

E ora lo vedi, con il tempo

Tutto sembra avere un senso

Anche il nostro ritornare

A innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

E come vedi il mondo adesso

Ti sembra lo stesso?

Come vedi quei due pazzi

Che si sono tolti tutto?

Tutto, tutto, tutto

Ma non lo vedi? Con il tempo

Tutto sembra avere un senso

Anche il nostro ritornare

A innamorarsi in questo altrove

Fino a farsi scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire

Fino a farci scomparire