Diodato Che vita meravigliosa è il titolo del nuovo singolo attualmente in radio ma anche quello disco in uscita il prossimo 14 febbraio, nel giorno di San Valentino.

Il brano omonimo è già in rotazione nelle principali radio italiane, tra cui Radio Deejay, ed è stato inserito nella colonna sonora de La Dea fortuna il nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Diversi rumors davano nelle scorse settimane Diodato in pole position per uno dei 22 posti del Festival di Sanremo 2020. A questo punto, vista anche la data scelta per l’uscita dell’album ci sentiamo di poter affermare che l’artista sarà in gara al prossimo Festival.

Un ritorno dopo l’ottimo responso del 2018 quando l’artista salì sul palco dell’Ariston con Roy Paci presentando il brano Adesso.

Diodato che vita meraviglio l’album

Che vita meravigliosa è il terzo album di Diodato, il secondo ad uscire con Carosello Records. Ecco come ne parla il cantautore:

“Non credo di essere mai stato così tanto me stesso, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album.

Ero pronto a condividere, a raccontare questa condizione di perenne viaggiatore, navigante felicemente disperso, di osservatore talvolta malinconico, talvolta disincantato, di eterno bambino innamorato di questa giostra folle.

Innamorato, appunto, ed è forse questo amore ad averci portato a questa data. Il 14 febbraio esce ‘Che vita meravigliosa’, il mio nuovo album“.

Che vita meravigliosa sarà composto da undici brani tra cui i singoli Non ti amo più, Il Commerciante e Che vita meravigliosa.

Il disco, interamente composto da Diodato, è stato prodotto da Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale, nonché vincitore di un Grammy Award nel 2015.

Diodato Live

Diodato è pronto a tornare sul palco con due date live: mercoledì 22 aprile 2020 all’Alcatraz di Milano, e mercoledì 29 aprile 2020 all’Atlantico di Roma.