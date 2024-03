Diodato celebra la dimensione live con “Ho acceso un fuoco”

Disponibile sia in digitale che in formato fisico (CD standard, CD autografato e vinile autografato) a partire da venerdì 19 aprile, “Ho acceso un fuoco” (Carosello Records) è il nuovo progetto discografico di Diodato, che racchiude e celebra la dimensione live con undici brani registrati in presa diretta presso lo storico studio Officine Meccaniche di Milano (qui il pre-order).

Prodotto da Tommaso Colliva, “Ho acceso un fuoco” trasporta dunque l’ascoltatore in un potentissimo flusso di vibrazioni emozionali e riesce, forse proprio per questo, a trasmettere tutto il calore del live, cristallizzando in sé tutte le emozioni e l’energia raccolta in centinaia di concerti in giro per il mondo.

“Ho voluto fare un’esperienza inversa, riportando in studio di registrazione ciò che ho raccolto con i miei compagni di viaggio in questi anni di concerti. È stata una sfida che ho lanciato anche a me stesso: provare a perdere il controllo, ad abbandonarmi il più possibile al flusso emotivo, proprio come faccio nei live, ma questa volta all’interno di uno studio di registrazione.

Ho accettato l’imprevedibile e l’imperfezione, suonando la chitarra mentre cantavo, con dieci musicisti e strumenti che suonavano insieme, vibrando nell’aria e nel corpo. Provare a cogliere un momento unico, irripetibile, il movimento di un corpo vivo, fino a sentire il suono e il calore del suo cuore infuocato”.

Diodato, “Ho acceso un fuoco”: la tracklist

“Ho acceso un fuoco” racchiude delle tappe musicali fondamentali della carriera di Diodato: dalle origini con “Ma che vuoi”, “Mi fai morire” e “Ubriaco” (2014 – “E forse sono pazzo”) ai brani più recenti con “Ci vorrebbe un miracolo” (2023 – “Così Speciale“) e “Ti Muovi” (brano in gara al Festival di Sanremo 2024), passando per “Mi si scioglie la bocca” e “Cosa siamo diventati” (2017 – “Cosa siamo diventati“)

Nell’album sono infine presenti anche due cover: “Amore che vieni, amore che vai” – brano di Fabrizio De Andrè che il cantautore ha interpretato sul palco del Festival di Sanremo 2024 insieme a Jack Savoretti durante la serata dedicata ai duetti – e una rivisitazione di “Cucurrucucú paloma”, canzone scritta dal cantautore messicano Tomás Méndez nel 1954.

Lato A

Ma che vuoi (2014_E forse sono pazzo)

Mi si scioglie la bocca (2017_Cosa siamo diventati)

Mi fai morire (2014_E forse sono pazzo)

Ti muovi (2024)

Ci vorrebbe un miracolo (2023_Così speciale)

Lato B

Ubriaco (2014_E forse sono pazzo)

Cucurrucucú paloma (1954_Tomás Méndez)

Non ti amo più (2020_Che vita meravigliosa)

Essere semplice (2018)

Amore che vieni, amore che vai (1966_Tutto Fabrizio De Andrè di Fabrizio De Andrè)

Cosa siamo diventati (2017_Cosa siamo diventati)

L’album è stato arrangiato dallo stesso Diodato e dalla band, composta da: Rodrigo D’Erasmo (violino, percussioni e cori), Alessandro Commisso (batteria e percussioni), Roberto Dragonetti (basso), Simona Norato (tastiere, chitarra elettrica e cori), Andrea Bianchi di Castelbianco (chitarre e cori), Lorenzo di Blasi (pianoforte, tastiere e cori), Lorenzo Manfredini (trombone), Beppe Scardino (sax baritono e flauto) e Stefano Piri Colosimo (tromba e flicorno), con la partecipazione di Roy Paci che ha curato, insieme a Beppe Scardino, l’arrangiamento dei fiati in “Ubriaco”.

DIODATO, TOUR NEI TEATRI 2024: LE DATE

28 Settembre 2024 @ GROSSETO – TEATRO MODERNO (DATA ZERO)

01 Ottobre 2024 @ BARI – TEATRO PETRUZZELLI // SOLD OUT

02 Ottobre 2024 @ LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO

05 Ottobre 2024 @ MESTRE (VE) – TEATRO TONIOLO // SOLD OUT

06 Ottobre 2024 @ MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

09 Ottobre 2024 @ ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

11 Ottobre 2024 @ NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

18 Ottobre 2024 @ CIVITANOVA MARCHE (MC) – TEATRO ROSSINI

19 Ottobre 2024 @ PESCARA – TEATRO MASSIMO

20 Ottobre 2024 @ ASSISI – TEATRO LYRICK

23 Ottobre 2024 @ PALERMO – TEATRO GOLDEN

24 Ottobre 2024 @ CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

26 Ottobre 2024 @ RENDE (CS) – TEATRO GARDEN

29 Ottobre 2024 @ FIRENZE – TEATRO VERDI

30 Ottobre 2024 @ BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

31 Ottobre 2024 @ SCHIO (VI) – TEATRO ASTRA

14 Novembre 2024 @ TORINO – TEATRO COLOSSEO

16 Novembre 2024 @ TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

25 Novembre 2024 @ GENOVA – TEATRO POLITEAMA GENOVESE

27 Novembre 2024 @ PARMA – TEATRO REGIO

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Per info: www.magellanoconcerti.it

Foto di copertina a cura di Alessio Albi