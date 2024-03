Tutto pronto per “Libera e se mi va”, l’omaggio alle donne scritto da Vasco Rossi per Denise Faro

Denise Faro Libera e se mi va testo e significato.

Nel giorno della Festa della Donna, l’8 marzo 2024, esce “Libera e se mi va“, il nuovo singolo di Denise Faro appositamente scritto per la sua voce, e come inno per tutte le donne, da Vasco Rossi.

Nelle scorse settimane il rocker ha annunciato sui social di essere al lavoro su questo brano per la sua amica Denise Faro, artista italiana che si è dimostrata coraggiosa e determinata nel inseguire il suo sogno Americano. Ed è proprio a Los Angeles che lei e Vasco si sono conosciuti.

Denise Faro Libera se mi va significato del brano

In un’intervista rilasciata La Repubblica Denise ha dichiarato:

“Oggi sto vivendo un sogno, sono in studio con lui a registrare una canzone che mi rispecchia a pieno. Lui mi ha capita ‘Libera e se mi va’, non poteva esserci titolo migliore per una canzone che racconta di come si sente una donna quando è ‘libera di amare’ e di quanto l’amore stesso, amare ed essere amati, sia quello che ci fa stare bene davvero, sia la nostra libertà più grande“.

Vasco Rossi dal canto suo ha scritto nei giorni scorsi su Instagram:

“È una canzone onesta e sincera… dalla parte del donne… libere libere… Anche di dire no!“

Scritta dal Blasco con Roberto Casini e di Andrea Righi “Libera e se mi va” è un omaggio alle donne, ironico e provocatorio, che devono poter essere sempre libere di dire di no ma anche un messaggio per gli uomini perché imparino a conoscere anche la frustrazione del rifiuto.

La canzone sarà pubblicata venerdì 8 marzo 2024.

Denise faro Libera e se mi va testo e audio

Conosciamo meglio Denise Faro

Nata a Roma il 2 agosto del 1988, Denise inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica come cantante e attrice di musical nel 2002.

In quello che sarà il suo palcoscenico di riferimento, il teatro, la ragazza prende parte a tantissimi spettacoli tra cui, dal 2007 al 2008, l’opera popolare di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella, Giulietta e Romeo, Il mondo di Patty – Il musical più bello e High School Musical.

Il mondo di Patty tra l’altro le aprirà le porte della Spagna e del’America Latina dando il via alla carriera internazionale di Denise Faro.

Nel 2010 è la prima italiana a partecipare al talent show messicano La Academia Bicentenario

La sua carriera la vede apparire anche in diverse serie tv di successo italiane e non (Un medico in famiglia, Benvenuti a tavola Nord vs Sud, Soccer & Drinks) e al cinema (Come tu mi vuoi, Il mondo di Patty – La festa al cinema, The Father – Nulla è come sembra).

Nel 2014 arriva anche nei principali teatri americani con lo spettacolo “The Postman“.

Per quel che riguarda la carriera nel mondo della musica nel 2010 è stata la prima italiana a partecipare al talent show messicano La Academia Bicentenario e nel 2013 vince con il brano “Grazie a te” la 53esima edizione del Festival di Viña del Mar, il “Sanremo sudamericano”.

Il primo singolo inciso è “I Just Wanna Be with You” del 2009 a cui seguono diverse altre canzoni in italiano, spagnolo e inglese. L’ultimo lanciato è “Jacuzzi“, del 2020.

Il primo incontro con Vasco Rossi risale al 2019 quando apre i concerti allo stadio San Siro di Milano del 6 e 7 giugno.

Ad oggi Denise Faro conta oltre 400.000 follower sul solo Instagram.