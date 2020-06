E’ uscito per Hokuto Empire Molo74, il singolo dalle spiccate sonorità electro-pop che vede collaborare Davidof x Scrima, i due cantautori indie della scena romana.

Si tratta di un effervescente inno alla magia dell’estate e alla libertà. L’unione dello stile e della creatività di due artisti che si sono fatti largo conquistando le playlist indie di Spotify (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Molo74 si può definire come un luminoso e rinfrescante brano estivo indie in cui si avvertono chiaramente le influenze electro-pop degli anni ’70 -’80 rivisitate in chiave moderna. Assume una certa importanza un ritornello che resta subito in testa.

Davidof e Scrima sono affini per sound e per testi, in cui è chiara un’originale visione della realtà. I due cantautori raccontano il desiderio e il ricordo, dolcemente malinconico, di giornate spensierate come quelle racchiuse nella foto di un’estate al lido Molo74 di Reggio Calabria.

“’Molo74’ è tutto ciò di cui siamo stati privati e di cui abbiamo bisogno. È un inno all’estate, al ritorno alla libertà, specialmente dopo un periodo che ci ha obbligati a rimanere a casa, sottraendoci dai nostri affetti e momenti di svago.”

Queste le parole di Davidof x Scrima, reduci rispettivamente dai singoli Ragazza ‘86, Amore Cardio, Milano e Come quella sera (feat. Mameli) e Meno male.

DAVIDOF X SCRIMA MOLO74 – IL TESTO

Testo e Musica di Federico Scrima e Pietro Sturniolo

Guardo i miei occhi riflessi allo specchio

Fuori c’è il sole ma non me la sento

Saranno giorni che non esco più

Guardo le foto di una vacanza

Quell’ombrellone di un lido a Reggio Calabria

Saranno anni che non vado più

Ma questi siamo noi

Una birra all’aperto d’estate

La playa, le onde del mare

E ritornare a ridere eh eh eh

Ci siamo persi in un temporale

Nelle canzoni sudamericane

Ricominciare a vivere eh eh eh

E trovi una scusa per restare fuori di casa (l’estate siamo noi)

Vorresti ballare da mattina a sera (sì adesso siamo noi)

Guardare la pioggia che d’estate mi manca

Sai che ho comprato la luna ma non è abbastanza

Facciamoci un selfie con ghiaccio

Sul lungomare ad agosto

Che sulla pelle poi non va più via

Voglia di tatuarmi il mare

Ma non lo ricordo l’estate in giorno

Sapore di sale

Ma questi siamo noi

Una birra all’aperto d’estate

La playa, le onde del mare

E ritornare a ridere eh eh eh

Ci siamo persi in un temporale

Nelle canzoni sudamericane

Ricominciare a vivere eh eh eh

E trovi una scusa per restare fuori di casa (l’estate siamo noi)

Vorresti ballare da mattina a sera (sì adesso siamo noi)

Guardare la pioggia che d’estate mi manca

Sai che ho comprato la luna ma non è abbastanza

È così, è così, che si balla poi tutta la notte

Dei pensieri ma chi se ne fotte va bene così

È così, è così, che si suda poi tutta la notte

Mille sguardi, le maniche corte e va bene così

Ma questi siamo noi

Una birra all’aperto d’estate

La playa, le onde del mare

E ritornare a ridere eh eh eh

Ci siamo persi in un temporale

Nelle canzoni sudamericane

Ricominciare a vivere eh eh eh

E trovi una scusa per restare fuori di casa (l’estate siamo noi)

Vorresti ballare da mattina a sera (sì adesso siamo noi)

Guardare la pioggia che d’estate mi manca

Sai che ho comprato la luna ma non è abbastanza

E trovi una scusa per restare fuori di casa (una birra all’aperto

d’estate)

Vorresti ballare da mattina a sera (la playa, le onde del mare)

Guardare la pioggia che d’estate mi manca Sai che ho

comprato la luna ma non è abbastanza

Foto di Daniele Sgrulletta