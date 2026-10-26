Davide Shorty e Koralle pubblicheranno il 4 dicembre 2026 CIRCOLO VIRTUOSO, il nuovo album in uscita per Django Music. Il disco contiene undici tracce ed è il risultato di un lavoro iniziato nel 2021, attraverso uno scambio a distanza di idee e provini, e concluso con un incontro a Roma nel marzo 2026.

Ad anticipare l’album è stato il singolo TOSSICA. Il brano unisce jazz rap e hip hop e affronta le contraddizioni di una relazione tossica, tra attrazione, dolore, promesse tradite e la necessità di lasciar andare ciò che impedisce di ritrovare se stessi.

Davide Shorty e Koralle: come nasce CIRCOLO VIRTUOSO

Il disco prende forma nel 2021, quasi per gioco, con un continuo scambio di materiale musicale tra i due artisti. Il processo è proseguito negli anni successivi, senza una scadenza rigida, mentre entrambi erano impegnati nelle rispettive uscite e nei propri progetti.

La svolta è arrivata nel marzo 2026, quando Davide Shorty e Koralle si sono incontrati a Roma per dare una forma definitiva alle undici tracce. Il titolo dell’album nasce da una riflessione condivisa sulla possibilità di trasformare le difficoltà in occasioni di crescita.

“Possiamo così innescare un ‘circolo virtuoso’ che ci permetta di portare luce nella nostra esistenza”, spiega Koralle, collegando il titolo ai temi affrontati nelle canzoni.

Anche per Davide Shorty il rapporto creativo con il produttore è stato determinante. L’artista descrive due sensibilità musicali differenti ma complementari: la propria, più elettrica, e quella di Koralle, che paragona ad acque calme. Un confronto che gli ha permesso di rielaborare esperienze personali trasformandole in undici brani.

TOSSICA : jazz rap, boom bap e una relazione difficile

Il primo singolo TOSSICA si muove tra jazz rap e hip hop. La produzione di Koralle parte da un campione di piano jazz, lavorato e tagliato con precisione, e lo inserisce in un beat dal sapore boom bap.

Su questa base, Davide Shorty sviluppa una scrittura cruda, viscerale e autobiografica, con barre incisive che mettono al centro le contraddizioni di una relazione tossica. Attrazione e sofferenza convivono con promesse tradite e ferite reciproche, fino alla consapevolezza che interrompere quel legame può diventare necessario per ritrovare se stessi.

La rabbia e i traumi diventano così materia di scrittura. Il brano alterna la sensibilità del jazz alla dimensione più diretta dell’hip hop, mantenendo al centro la vulnerabilità di chi prova a fare i conti con un rapporto doloroso e con le conseguenze che lascia.

CIRCOLO VIRTUOSO: data di uscita e numero di tracce

Il nuovo album di Davide Shorty e Koralle sarà disponibile dal 4 dicembre 2026 per Django Music. Il disco comprende undici tracce, nate da un processo creativo durato circa cinque anni e sviluppato tra Bologna, Londra, Roma e Palermo.

Il singolo TOSSICA, ha aperto il percorso verso l’album con un brano che mette in relazione produzione jazz e linguaggio rap, partendo da un’esperienza personale legata a un rapporto difficile.

Foto: Ufficio stampa