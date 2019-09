E’ uscito il nuovo singolo di Dardust Prisma, primo estratto dal nuovo lavoro che vedrà la luce nel gennaio 2020 per Sony Music Masterworks e Artist First e che sarà lanciato sul mercato internazionale (Qui il nostro articolo).

Un percorso quello di Dario Faini, questo il vero nome di Dardust, davvero impressionante.

Partito come autore per alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano, Dario ha contemporaneamente portato avanti anche la carriera solista con il nome di Dardust pubblicando due album, Birth e 7, e conquistando passo dopo passo palchi sempre più importanti.

Nel durante non ha tralasciato il suo ruolo di produttore ottenendo, anche in questo caso, soddisfazioni sempre più grandi tanto che oggi il suo nome appare, un po’ come del resto accade da anni negli States, sulle copertine dei dischi a sigillare la qualità dell’opera.

Ora è arrivato il momento di proseguire il cammino atto a chiudere la sua trilogia musicale con un disco che, come scritto poco più sopra, uscirà a livello internazionale.

Il brano di Dardust Prisma è disponibile in due versioni e si può definire come il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianisticominimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea.

DARDUST PRISMA

“Goethe attraverso il prisma confutò la teoria dei colori di Newton scoprendo che i colori si formano quando due entità come luce e oscurità si incontrano. Il prisma per me è come un oggetto magico attraverso il quale ho recuperato tutti i miei colori dopo un periodo di oscurità personale vissuto nel 2018. È il simbolo della creatività e della musica che mi ha salvato, strappandomi da un buco nero nel quale ero finito, creando una versione migliore di me. Quando non puoi cambiare una situazione, non ti resta che cambiare te stesso. E così sono volato a Edimburgo e ho scritto questo album. Prisma è il primo brano.”

Queste le parole di Dardust, uno dei Re Mida della musica italiana degli ultimi 12 mesi (Qui la nostra intervista realizzata poco prima dell’inizio dell’Eurovision Song Contest, dove Dardust ha partecipato in veste di coautore di Soldi di Mahmood).

Dardust è ora impegnato con Lost In Space, un tour di piano solo in cui propone dal vivo i viaggi musicali legati ai primi due capitoli discografici. Nella scaletta anche un assaggio della nuova produzione, registrata tra Londra ed Edimburgo.

Foto di Alessio Panichi