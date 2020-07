DRD è lo pseudonimo con cui il pianista, compositore e produttore Dardust darà vita ai suoi progetti più pop.

Del resto dietro allo pseudonimo di Dardust si cela Dario Faini autore di alcune delle hit italiane più note degli ultimi anni, canzoni con cui ha portato a casa la bellezza di oltre 40 dischi di platino.

Tra queste ricordiamo, giusto per citarne qualcuna, Soldi e Barrio di Mahmood, Occhi profondi di Emma, Riccione dei Thegiornalisti, Guaranà e Andromeda di Elodie, Nuova Era di Jovanotti.

Negli ultimi anni Dardust è letteralmente esploso, oltre che come autore, anche come compositore e Producer. L’artista ha sempre cercato di tenere le sue due anime musicali, Dario Faini e Dardust, separate. Ora anche il suo lato pop ha un suo nome… DRD.

Il primo singolo pubblicato da DRD si intitola DeFuera e vede l’artista affiancato da due nomi importanti del panorama urban/rap italiano e da una promessa che sta piano piano imponendosi nella musica italiana… parliamo di Ghali, Marracash e Madame.

Il singolo uscirà su etichetta Island Records mercoledì 15 luglio su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 17 luglio.

Eccome come ne parla DRD…

“DeFuera è un brano che rispecchia la mia visione nella contaminazione del Pop del futuro.

Nella produzione troviamo la Wave Latin, il sapore esotico mediorientale, così come l’elettronica più pura che affonda le radici nella mia passione per i grandi gruppi dei 90’ come Daft Punk o Chemical Brothers.

Ma il tutto proiettato nel futuro con l’attitude dei tre dei protagonisti assoluti della scena urban pop, per la prima volta insieme in una combo assolutamente inedita.

Ghali si presenta sul lato vocale con delle sfumature inedite e sorprendenti per il suo stile e Marracash ha risposto dando un altro grande valore sul lato del testo e della metrica. Madame è la next big thing del nuova wave urban pop. Con la sua vocalità unica in Italia, ha reso il chorus del brano iconico.“