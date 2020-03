Daniele Ronda: dopo un lungo silenzio fuori il nuovo singolo “Playlist”

E’ uscito Playlist, il nuovo singolo del cantautore piacentino Daniele Ronda, che torna dopo un lungo periodo di silenzio.

Playlist (LaPOP / Freecom) è un brano che si caratterizza per una ritmica potente e rotolante, un intreccio di chitarre acustiche ed elettriche, un approccio vero, suonato, proiettato a una performance live, al palco. Si tratta del singolo che anticipa il nuovo album del cantautore in uscita nei prossimi mesi.

“A volte è possibile, spesso necessario, prendersi una pausa dal mondo, apprezzare a pieno questi ‘momenti sospesi’ e scegliere con molta cura con chi trascorrerli. Poi le scadenze, gli impegni e tutto il bene e il male di questa frenesia saranno lì fuori ad attenderci e noi ancora pronti a ributtarcisi dentro…”

Queste le parole di Daniele Ronda per descrivere Playlist, che segna il suo ritorno dopo poco più di due anni dalla vittoria di Area Sanremo (Qui la nostra videointervista realizzata in quell’occasione) e a tre anni dall’album A Beautiful Mind, disco nel quale era contenuta una speciale versione di Lascia Che Io Sia (scritta da Daniele per Nek) realizzata insieme al Bruno Santori Quartet.

Il nuovo singolo Playlist sarà accompagnato da un videoclip che vedrà protagonista Mercedesz Henger.

La nota modella e influencer renderà omaggio al film Flashdance, vestendo i panni di una ragazza con il grande sogno di danzare, immersa in un intenso allenamento, in una sfida con se stessa.

DANIELE RONDA

Dopo una carriera in cui ha scritto per altri (per Nek e Mietta i brani più noti) e ha interpretato brani folk e pop, Daniele Ronda torna con un nuovo progetto che lo proietterà anche sul palco, una dimensione nella quale nel corso della carriera ha più volte dimostrato di sentirsi particolarmente a proprio agio (Ne abbiamo parlato Qui).