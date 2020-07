Daniele Lanave canta una notte di passione in “Soltanto per stanotte”

Soltanto per stanotte è il nuovo singolo di Daniele Lanave, in rotazione radiofonica e negli store dal 30 giugno 2020. Il brano, scritto dal cantante stesso e Giuseppe Giocondo, racconta una notte di passione e d’amore.

Daniele Lanave rivela l’occasione che ha fatto nascere la canzone. “Soltanto per stanotte è un brano pop reggae, nato da un incontro con una ragazza che appartiene al mio passato, durante il quale entrambi abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Rivedendola quella sera sono riemerse in noi tutte le emozioni e i ricordi che ci avevano legati per tanti anni e prepotenti hanno riacceso la passione e l’amore soltanto per una notte“.

Soltanto per stanotte (On The Set / Believe Digital) è dunque un brano autobiografico, che racconta un momento di vita vissuta. Il pezzo, arrangiato da Franco Muggeo, è prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana.

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, diretto da Marco D’andragora. La clip, girata nella città bianca di Ostuni, vede la partecipazione della modella nigeriana Sarah Ibizugbe Ese. Questa ragazza è una rifugiata politica di 19 anni. Scappata dai disagi di una terra difficile come la Nigeria, è arrivata in Italia con un barcone a Taranto. Ha vissuto nel centro di accoglienza di Molfetta; e a maggio 2019 la talent scout pugliese Carmen Martorana l’ha scoperta mentre cantava su un palco. Ad ottobre dello stesso anno, Sarah ha esordito come modella alla Paris Fashion Week, per poi approdare alle passerelle di Milano. La sua storia è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà.

Daniele Lanave – Soltanto per stanotte – Video

Ecco chi è Daniele Lanave

Daniele Lanave, classe 1992, è di Bari. Inizia da piccolissimo gli studi di solfeggio, pianoforte e canto. Negli anni, partecipa a numerose masterclass con docenti quali Mario Rosini, Alejandro Saorin Martinez, Cheryl Porter, Loretta Martinez, Beppe Vessicchio.

Il 30 marzo 2019 si diploma come autore di testi di musica Pop presso il Centro Europeo di Toscolano – Scuola di Mogol.

Il singolo Soltanto per stanotte segna il debutto sulla scena discografica. Attualmente, Daniele sta ultimando le registrazioni del suo primo album.