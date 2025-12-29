29 Dicembre 2025
Lorenza Ferraro
Daniele Incicco racconta il confine tra sogno e realtà nel nuovo singolo “Bianca”

Chi è Bianca? La cagnolina che accompagna il cantautore nelle sue passeggiate nei boschi, in cerca di tartufi

Daniele Incicco nuovo singolo "Bianca"
Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 26 dicembre, Bianca (Lungomare S.r.l. / Believe International) è il nuovo singolo di Daniele Incicco, che – dopo l’uscita di Rimandato a Settembre, Piccola e Zero Pensieri – torna con un brano scritto a quattro mani con Vanni Casagrande, che ne ha firmato anche la produzione.

Il brano racconta il confine tra sogno e realtà: un confine che si rompe quando alle tre del mattino suona una sveglia. Il risveglio improvviso interrompe un sogno ricorrente, in cui torna una presenza femminile appartenente al passato che, in alcune notti, continua ad affacciarsi anche nel presente. La sveglia riporta tutto alla dimensione reale: il silenzio dell’alba, il bosco, il lavoro e il cane da tartufi che aspetta e freme“, racconta Daniele Incicco.

Poi, aggiunge: “È da questo passaggio netto che Bianca prende forma, mettendo in dialogo la dimensione sognante con una realtà concreta che chiama e pretende presenza. Bianca non è una dedica, ma una presenza centrale nel racconto. Bianca è la cagnolina che da anni mi accompagna nelle mie passeggiate nei boschi, in cerca di tartufi. Il nostro è un rapporto autentico e familiare, che diventa il punto di contatto tra ciò che si sogna e ciò che si vive”.

