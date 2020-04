Sono passate solo poche settimane dall’uscita di In Peggio, ma è già ora del nuovo singolo di Dani Faiv Cioilflow feat. Salmo (Arista / Sony Music Italy).

Si tratta del secondo tassello che andrà a comporre il nuovo album del rapper, che uscirà prossimamente.

Cioilflow nasce da un’idea di Strage, che ha prodotto il brano dando vita a un beat che Dani Faiv ha subito apprezzato. Il rapper è rimasto colpito da un mood più che adatto anche a essere riprodotto dal vivo, con il chiaro intento di… far ballare e saltare!!!

“Ho ricevuto il beat mesi fa e mi ha colpito immediatamente, tanto da scrivere subito la strofa e registrare un provino. Sono andato a casa di Salmo e gli ho fatto sentire un po’ di roba, lui si è gasato su questo pezzo ed è partito facendo una strofa per spaccare tutto, provocando come solo lui sa fare.

Il pezzo è un contrasto metaforico: da una parte ci sono le persone che sono ossessionate dai like, dai follower, dai commenti, tutto questo mondo social; dall’altra ci sono io che penso che cioilflow, mi diverto e piuttosto che tagliarmi le vene per i like, penso a rappare, a fare musica, la cosa che amo.”