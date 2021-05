Dandy Turner torna con “Ancora tu”, singolo prodotto da Sedd

Dandy Turner Ancora tu testo e significato del nuovo singolo in uscita il 7 maggio 2021 per Visory Records.

Inizia così il testo del nuovo brano di Dandy Turner, un brano che ci immerge in un’atmosfera musicale che richiama gli anni 80 e la synthwave.

Il brano prodotto da Sedd mescola ricordi passati e più recenti passando dalle due sfumature dell’amore ma restando sempre legato a quello che è stato il proprio vissuto. Lo stare bene insieme che suscita i flashback di un passato doloroso, di quando si stava cosi bene ma poi tutto è andato storto.

Nel complesso il brano risulta molto “movimentato” e, soprattutto nei ritornelli, esplode esaltando il tema centrale e la forte carica emotiva con un ritmo tremendamente dance.

Questo nuovo brano arriva dopo il successo di brani tipo Sei bella come Roma ma sono diversi i singoli rilasciati da Dandy, con numerose collaborazioni.

Tra l’altro, sempre il 7 maggio, esce anche il nuovo singolo di Alison Daisy per Cantieri Sonori. Il brano intitolato Pop star, vede la ragazza duettare con Dandy Turner. Ecco cosa ha dichiarato Alison a tal proposito:

“Questo brano è un po’ un augurio che mi faccio, quello un giorno di diventare una popstar come i miei miti americani. Immagino come vorrei che fosse la mia vita in futuro, mi piace sognare in grande. Sono felice di avere al mio fianco Dandy Turner in questo pezzo che non solo stimo come artista che stimo ma anche e soprattutto per la bellissima persona che è”.