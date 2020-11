Sarà disponibile in due esclusione versioni Dalla 40th Anniversary, lo storico album di Lucio originariamente uscito nel 1980 (ne abbiamo parlato Qui).

Un cofanetto con 8 brani rimasterizzati a 192khz/24bit dai nastri originali arricchito da un booklet con interviste e foto inedite. Cd (con libretto di 24 pagine) e LP 180gr (2000 copie numerate a mano) + foto + libretto 12 pagine.

Dalla 40th Anniversary è accompagnato da un ricco libretto con interviste redatto da John Vignola e con le fotografie esclusive della fotografa Camilla Ferrari, scattate nella città di Bologna e ispirate al disco.

“Mentre ascolto Dalla, mi sento sospesa in un limbo temporale in cui tutto e niente accadono simultaneamente dove la notte è protagonista e intesa non solo come assenza di luce, ma anche come metafora di un’emozione.

Uno specchio del giorno, in cui Lucio si immerge completamente per creare i propri brani e in cui trova ispirazione per esprimere quella profonda semplicità che il quotidiano riusciva a comunicargli. Ed è proprio dalla notte, dal quotidiano e dalla vita personale di Lucio che è partita la mia esplorazione di Bologna e dei suoi luoghi.”