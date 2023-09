Cristina Scuccia lascia Tale e Quale Show: “Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei…”

Al via venerdì 22 settembre in prima serata su Rai 1, Tale e Quale Show perde uno dei suoi dieci concorrenti, ovvero Cristina Scuccia, che lascia il programma dopo alcune divergenze con la produzione del programma televisivo.

A causare la rottura una serie di condizioni e di paletti che la Scuccia ha posto durante le trattative e che la produzione non ha potuto accettare. Di fatto, come ha spiegato Carlo Conti, “chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’, avremmo dovuto concederli – per correttezza – anche a tutti gli altri concorrenti“.

Ed ecco che “lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale e Quale Show ci saranno tante altre stelle pronte a brillare“.

Sono infatti confermati gli altri nove concorrenti della tredicesima edizione del programma televisivo – Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Jasmine (figlia di Stefania Rotolo, ndr), Alex Belli, Scialpi, Gaudiano e Lorenzo Licitra -, ai quali si aggiungerà anche Jo Squillo, che sostituirà proprio Cristina Scuccia.

Anche quest’anno troveremo infine il duo formato da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, mentre in giuria siederanno nuovamente Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che sui social ha condiviso una riflessione sull’esclusione dal cast della vincitrice di The Voice 2014, nonché ex naufraga de L’isola dei famosi.

Di seguito riportiamo le sue parole:

“Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast. Questo mi addolora. Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali molto, ma molto, particolari e canzoni molto ambigue. Ma come mai, dato che a The Voice aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava ancora i panni da suora? Svegliati cara. Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna“.