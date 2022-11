Cristina D’Avena: svelate tutte le canzoni in duetto di “40 il sogno continua”, da Albe a Cristiano Malgioglio

Si avvicina il 25 novembre giorno in cui Cristina D’Avena pubblicherà per Warner Music Italy il progetto celebrativo 40 – Il sogno continua. La cantante ha svelato in questi giorni tutti i duetti presenti nel progetto. Ormai per Cristina è diventata una tradizione quella di cantare le sigle più iconiche del suo repertorio con i colleghi. Una tradizione iniziata nel 2017 con l’album Duets – Tutti cantano Cristina che vide la D’Avena incoronata come artista femminile più venduta dell’anno.

40 – Il sogno continua è un progetto con cui verrà omaggiata la carriera di Cristina che, dal 1982 ad oggi, è l’unico personaggio dello spettacolo la cui voce è presente sulla tv italiana ininterrottamente dai primi anni ’80 almeno una volta al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

40 anni di carriera iniziata a 17 anni e con un contratto di esclusiva con la Five Record, storica etichetta dell’allora nascente Canale 5.

