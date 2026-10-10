Il nuovo album d’inediti di Cristiano Godano si intitola Un filo d’erba nel muro. Il disco (Ala Bianca Group / Warner Music) esce il 13 novembre 2026, ma può essere acquistato in pre-order dal 20 ottobre 2026.

Alla produzione torna Rob Ellis, polistrumentista e produttore britannico con cui Godano aveva già lavorato oltre vent’anni fa per Senza peso dei Marlene Kuntz.

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Cristiano Godano e Rob Ellis per un disco dal respiro internazionale

La collaborazione con Rob Ellis rappresenta uno degli elementi centrali del nuovo lavoro. Il produttore britannico, noto anche per le collaborazioni con PJ Harvey e Marianne Faithfull, aveva già affiancato Cristiano Godano nella realizzazione di Senza peso, pubblicato nel 2003.

I due tornano a lavorare insieme per un disco che, nelle intenzioni produttive, si allontana dalle componenti più folk del passato per cercare una dimensione sonora maggiormente stratificata e dal respiro internazionale.

Il nuovo album arriva dopo due lavori solisti che hanno segnato la seconda fase della carriera di Godano: Mi ero perso il cuore, uscito nel 2020; e Stammi accanto, pubblicato nel 2025.

“Un filo d’erba nel muro”: le versioni disponibili

Il disco viene pubblicato in formato CD, con un packaging speciale ispirato al formato 45 giri, e in digitale.

Il nuovo album raccoglie brani inediti e prosegue il lavoro solista di Godano al di fuori dei Marlene Kuntz, band di cui è frontman e autore dei testi. Nella sua produzione, la scrittura resta il punto di partenza: una cifra autoriale costruita negli anni attraverso una forte attenzione alla parola e alla precisione delle immagini.

Godano ha scritto oltre 130 testi per i Marlene Kuntz, contribuendo a definire una parte importante della storia della band e della scena alternativa italiana degli ultimi trent’anni.

La scrittura di Godano tra musica, libri e impegno ambientale

Parallelamente alla musica, Cristiano Godano ha sviluppato negli anni un’attività da scrittore e autore. Nel 2008 ha esordito con I vivi, raccolta di sei racconti pubblicata da Rizzoli.

Nel 2019 è arrivato Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz, racconto biografico in prima persona pubblicato da La Nave di Teseo, seguito da Il suono della rabbia. Pensieri sulla musica e il mondo per Il Saggiatore. Attualmente cura inoltre una rubrica di attualità su Rolling Stone Italia.

L’attenzione alle questioni ambientali è entrata negli ultimi anni anche nella sua attività artistica. Con i Marlene Kuntz ha partecipato al progetto Karma Clima, mentre con il filosofo della biologia ed evoluzionista Telmo Pievani ha portato in scena il reading Canto d’acqua.

Con Un filo d’erba nel muro, Cristiano Godano torna al formato album con un nuovo capitolo solista e con una collaborazione produttiva che riporta al centro un rapporto artistico nato all’inizio degli anni Duemila. L’appuntamento è per il 13 novembre, mentre dal 20 ottobre 2026 è possibile effettuare il pre-order.