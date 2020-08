Cristiano Godano Dal Cuore al Cielo

A poco più di un mese dall’album d’esordio solista Mi Ero Perso il Cuore (ne abbiamo parlato Qui), per Cristiano Godano è ora il momento per incontrare i suoi fans.

Il cantautore per anni voce dei Marlene Kuntz è ora impegnato in una serie di incontri per presentare il disco (Ala Bianca Group / Warner Music), ma anche il libro Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz.

Si tratta di uno spettacolo in cui c’è spazio per musica e parole. Un incontro ideale tra i testi di una carriera artistica mai banale e la melodia, qui proposta in un esclusivo set acustico.

“Dal cuore al cielo è il titolo dello spettacolo che porto in giro questa estate nelle date che vedete qua sotto. La formula qualcuno la conosce già: un interlocutore parla con me facendomi domande di varia natura, molte incentrate sul mio libro (Nuotando nell’aria) e per fortuna la mia conversazione si articola con qualche attrattiva. A tutto ciò alterno qua e là i pezzi del mio disco nuovo, che poco per volta mi stanno avvolgendo di pathos e emozioni sempre più sicure di se. Vi aspetto dunque! Ovunque possiate raggiungermi sarà un piacere incontrarvi e cercare di darvi buone vibrazioni in questa estate incerta. Cristiano.”

Queste le parole di Cristiano Godano postate sui social.

CRISTIANO GODANO DAL CUORE AL CIELO

Dal Cuore al Cielo ha preso il via al Castello di Novara ed è proseguito tra Auronzo di Cadore (BL), Milano, Napoli e Guagnano (LE), nel suggestivo Museo del Negroamaro.

Questi i prossimi appuntamenti:

10 agosto a Biccari (FG) – Centro storico

13 agosto a Alvito (FR) – Castello di Alvito

22 agosto a Cremona – Porte Aperte Festival

4 settembre a Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

8 settembre a Rutigliano (BA) – Borgo Antico

11 settembre a Santarcangelo di Romagna (RN) – Cantiere Poetico

12 settembre a Bagno Vignoni (SI) – I Colori del Libro

13 settembre ad Assisi – Rocca Maggiore