Cosmo: spostata al 2022 La prima festa dell’amore. Date e biglietti.

Cosmo. La prima festa dell’amore.

Cosmo rimanda alla primavera 2022 La prima festa dell’amore che si terrà nei giorni 15, 16 e 18 aprile a Bologna.

Questo il comunicato ufficiale.

Questo è il comunicato di una sconfitta.

La nostra e forse quella di un intero settore.

Dopo essere stati obbligati a rimandare i concerti di COSMO a data da destinarsi e alla luce delle nuove regole relative agli spettacoli sia al chiuso che all’aperto, eravamo in realtà pronti a annunciare che LA PRIMA FESTA DELL’AMORE si sarebbe tenuta a Bologna nell’ultimo weekend di ottobre.

Purtroppo non sarà così e per il ritorno sul palco di Cosmo a tre anni di distanza dal trionfale concerto del Forum d’Assago di Milano ci sarà ancora da aspettare.

Ci tenevamo tantissimo a portare in scena entro la fine del 2021 questo spettacolo a cui lavoriamo da tempo, ma purtroppo siamo stati costretti a rimandare tutto al 2022.

Le nuove date sono quindi quelle del 15-16 e 18 aprile.

Sempre al Parco Nord, sempre a Bologna, sempre nel tendone che abbiamo progettato per rendere l’esperienza unica e indimenticabile.

Siamo delusi e scoraggiati perché siamo in realtà tutti consapevoli che non esiste nessun motivo per rimandare questi concerti se non l’ottusità di un’istituzione che mentre sbandiera riaperture e ritorno alla normalità, dall’altro rende impossibile queste riaperture con una serie di cavilli burocratici infiniti. Essenzialmente il decreto che rende possibile lo svolgimento degli spettacoli di musica dal vivo col pubblico in piedi e non distanziato non è scritto in modo chiaro ed è passabile di interpretazione. L’autorizzazione quindi deve passare per delle autorità locali che al momento non ritengono opportuno concedere i permessi per questo tipo di concerti proprio perché il decreto non è chiaro. Un circolo vizioso irrefrenabile che ci ha fatto perdere tempo e energie.

Ma nonostante tutto non siamo qui a dirvi che molliamo.

Non abbiamo nessuna intenzione di farlo.

I biglietti già acquistato saranno valide per le nuove date.

COSMO – LA PRIMA FESTA DELL’AMORE

da venerdì 1/10 a venerdì 15/04

da sabato 2/10 a sabato 16/04

da domenica 3/10 a lunedì 18/04

