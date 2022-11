Cosmo: La verità è il nuovo singolo, “Un importante messaggio di aggregazione”

È in arrivo il prossimo 11 novembre su tutte le piattaforme di streaming e negli online storie La Verità, il nuovo singolo del producer e cantautore piemontese Cosmo, un pezzo che in qualche modo è stato ideato per chiudere l’ideale cerchio dei fortunati (e rivoluzionari) show del suo ultimo tour, La prima festa dell’amore.

Per tutta la scorsa primavera e estate, infatti, Cosmo ha girato l’Europa (facendo anche capolino a Miami) per tornare finalmente a suonare dal vivo dopo due anni difficilissimi, segnati dalla terribile emergenza pandemica che ha costretto tutti i club ad una chiusura prolungata e insostenibile.

La Verità (per Columbia Records Italy / Sony Music Italy / 42 Records) lascia dunque in ricordo delle feste dell’amore e nasce da un ritornello improvvisato dal vivo durante tutte le date del tour, un mantra che ha dato vita a una canzone che il pubblico ha imparato a cantare ancora prima che esistesse. Ecco un estratto del testo della canzone: La verità è che stiamo bene / e che ci piace stare insieme / così.

Si tratta di un inno essenziale e riuscito, intonato da migliaia di persone unite in un abbraccio sotto al palco dell’artista: stiamo parlando di un importante messaggio di aggregazione, scritto a matita per lasciare il segno alle porte di una nuova incerta stagione.

Cosa c’è da sapere su La Verità di Cosmo

Il brano è stato prodotto da Marco e Not Waving Aka Alessio Natalizia, musicista sperimentale basato a Londra, molto apprezzato dalla critica e noto per avere collaborato in passato con musicisti del calibro di Mark Lanegan o ancora Jim O’Rourke, Marie Davidson.

Audio La Verità Cosmo

Significato La Verità Cosmo

La verità appartiene a tutti e sancisce ancora una volta la forte connessione tra Cosmo e il suo pubblico. Cosmo è da sempre simbolo della voglia di ballare, cantare, divertirsi e stare insieme. Con questo pezzo, dunque, la sua dimensione si arricchisce così di un nuovo tassello electro-pop e procede a passo svelto verso il futuro.

Testo La Verità Cosmo

