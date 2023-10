Il folle universo di Cosmo raccontato in tutti i suoi aspetti nel docufilm “Antipop” (TRAILER)

A sorpresa torna Cosmo e lo fa con “Antipop” è il titolo del film di Jacopo Farina che racconta le vicende umane e artistiche dell’artista, una pellicola che sarà proiettata in anteprima esclusiva al prossimo Festival dei Popoli a Firenze all’interno della selezione dedicata ai documentari musicali, “Let Music Play“.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 novembre alle ore 22 presso il cinema La Compagnia.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su “Antipop“.

COSMO ANTIPOP IL DOCUFILM

“Antipop” prova a tirare le somme di un percorso artistico e umano completamente fuori dagli schemi.

Jacopo Farina ha seguito da vicino tutta l’evoluzione artistica di Cosmo e nel docufilm prova a raccontarla mantenendo ed esaltando proprio lo stesso spirito libero che attraversa la produzione musicale del cantautore.

“Antipop” viene definito come un documentario fuori dagli schemi, orgogliosamente visionario, e che parte dalla narrazione dell’io per arrivare alla storia di un collettivo. Una pellicola che promette di non nascondere nulla: la crescita, la scoperta del dolore, il rischio, il successo e, perché no, anche il fallimento. Un piccolo grande elogio della diversità esibita e sbattuta in faccia con coraggio.

Il docufilm è una produzione di Sony Music Entertainment, Antipop e 42 Records

ed è stato scritto da Jacopo Farina e Marianna Schivardi. La narrazione dello stesso Cosmo così come la colonna sonora. La produzione del film è di Audrey Gouband.

Al momento non è ancora stato reso noto dove potrà essere vista la pellicola dopo l’anteprima di Firenze.

Per quel che riguarda la musica l’ultimo album di Cosmo, “La terza estate dell’amore“, è stato lanciato a maggio del 2021 e al momento non ci sono news sull’arrivo di un nuovo disco.

Foto di Nicholas Garlisi