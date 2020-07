Il nostro viaggio nella musica italiana degli anni ’90 continua con il 1991.

Dopo il 1990 (se ve lo siete perso, lo trovate qui) che ha visto il trionfo di Eros Ramazzotti e l’affermazione di Marco Masini e Luciano Ligabue, scopriamo (o ricordiamo) cosa è successo musicalmente in Italia nel 1991.

Intanto nel mondo i Queen pubblicano Innuendo, ultimo album con la formazione al completo (Freddie Mercury, infatti, morì il 24 novembre di quell’anno).

In Italia nasce Deborah Iurato (21 novembre), mentre ci lascia a 79 anni Renato Rascel (2 gennaio).

SANREMO 1991

Il Festival di Sanremo fu condotto da Andrea Occhipinti ed Edwige Fenech.

A vincere la sezione big fu Riccardo Cocciante con il grande successo Se Stiamo Insieme.

Al secondo posto arrivò Renato Zero con il brano di Mariella Nava (anche lei in gara, anche se ultima classificata) Spalle al Muro. Terzo posto per Marco Masini, vincitore tra le nuove proposte l’anno precedente, che presentò Perché lo fai.

Tante le hit in classifica: Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi, Pierangelo Bertoli e Tazenda Spunta la luna dal monte e Raf Oggi un Dio non ho.

Sicuramente si fecero notare, magari anche solo per le cosce, Sabrina Salerno e Jo Squillo che si presentarono con Siamo donne.

Sull’onda della disperazione (molto in voga negli anni ’90) iniziata l’anno prima da Marco Masini, la sezione giovani viene vinta da Paolo Vallesi con Le persone inutili.

