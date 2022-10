Cosa bolle in pentola tra Emma e i Pinguini Tattici Nucleari?

Emma Marrone e i Pinguini Tattici Nucleari.

Cosa sta succedendo?

Qualche giorno fa Emma ha pubblicato alcune IG story dallo studio di registrazione seguita da un post dei Pinguini Tattici Nucleari che annunciano una novità che sarà svelata nella giornata di venerdì 14 ottobre:

Ciao Milano, ci sono dei ricordi che ci devi e c’è un futuro che domani sveleremo.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Nelle stories, poi, ripercorrono la loro storia live a Milano partendo dal Circolo Ohibò, i Magazzini Generali, l’Alcatraz per concludere con il successo recente al Mediolanum Forum e un grande punto di domanda sul 2023.

Punto di domanda (giallo) che si ritrova anche nella foto profilo davanti a dei fili d’erba.

Le ipotesi in rete non mancano.

C’è chi dice che verrà a breve annunciato un’evento speciale per il 2023, magari allo Stadio di San Siro (visto che il focus è sulla città di Milano) per la prossima estate.

EMMA

Ma c’è anche chi, vista la presenza di Emma in studio con Riccardo Zanotti, vocifera su una loro possibile collaborazione.

Che cosa bolle in pentola?

Si tratterà di un duetto o di un brano scritto per il nuovo disco di Emma, album previsto nel 2023 a quattro anni di distanza da Fortuna?

In realtà i tempi sarebbero perfetti per ultimare il pezzo da presentare ad Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Magari un brano scritto da Zanotti per la Marrone, oppure, visto che a noi piace sognare, un duetto tra lui e la Brown proprio sul palco dell’Ariston.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno da poco terminato l’album e sono pronti ad uscire ed è ormai quasi certo che saranno in gara al Festival. Da soli o con una collaborazione non è dato sapere (per adesso), ma il loro successo mainstream partì proprio da lì nel 2020 e sarebbe anche per riconoscenza verso Amadeus.

Sicuramente sta succedendo qualcosa…

Ricordiamo che lunedì 17 ottobre sarà presentato ad Alice nella Città il film Il ritorno di Stefano Chiantini. Sarà l’occasione per vedere Emma nelle vesti di attice, visto che darà il volto e vita alla protagonista Teresa.