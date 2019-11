Si avvicina il giorno dell’uscita di Ritratti post diploma (Mescal) l’Ep d’esordio di Cordio, prodotto da Ermal Meta.

Già nei giorni scorsi vi avevamo parlato del progetto con la cover dell’EP (Qui il nostro articolo), ma ora il cantautor ha annunciato la tracklist con un messaggio sui social:

“Nell’EP ci saranno solo brani inediti. Mi piace scrivere per immagini più che in modo discorsivo e ognuna di queste canzoni è un ritratto di un momento, di un sentimento, di persone. Nei prossimi giorni ve le presento bene. Spero possiate innamorarvene anche voi.”

Ecco la tracklist.

Angoli e spigoli Ti ho tradita mille volte Ci passavo l’estate Qualla giusta Altro che artista Ritratti post diploma

L’Ep in uscita per Mescal non conterrà quindi, i singoli La nostra vita, Almeno tu ricordati di me e Il Paradiso disponibili solo in digitale.

CORDIO LIVE

Ritratti post diploma verrà presentato al Teatro del CPM Music Institute lunedì 18 novembre alle ore 18.30. La scelta della location, sita in Via Privata Elio Reguzzoni 15 a Milano, non è casuale. Cordio al CPM ha studiato Writing & Production.

Con lui saliranno sul palco Matteo Fornasari (batteria), Francesco Lima (chitarra), Mattia Mosconi (basso) e Simone Pavia (chitarra).

Successivamente saranno altri 3 i concerti per ora confermati che vedranno il cantautore sul palco:

22 novembre – Largo Venue – Roma

24 novembre – Apollo Club – Milano

28 novembre – Ma – Catania

