Cordio Ritratti Post Diploma. Si avvicina il momento più atteso per un giovane artista, ovvero quello dell’uscita del disco di debutto.

Con un annuncio sui Social, Cordio ha svelato l’arrivo di Ritratti Post Diploma, un EP di 6 canzoni a cui seguiranno alcune date live in cui in brani verranno presentati dal vivo.

Questo il messaggio che il cantautore ha postato sui propri canali Social:

“Un ritratto di solito è una rappresentazione nitida di qualcuno o qualcosa. Le 6 canzoni contenute in questo EP invece ritraggono persone, circostanze e sentimenti sfocati, in movimento, in divenire. Ho 24 anni e non ho capito ancora niente dell’amore e del dolore, però li ho sentiti attraversarmi e ho provato a raccontarli.

Queste canzoni sono il risultato. Prodotto da Ermal Meta.

Registrato tra il 2 e il 22 Gennaio nel suo studio insieme a Roberto Cardelli e Simone Pavia. È un sogno che si avvera, non saprei cos’altro aggiungere.”

L’Ep conterrà anche i singoli La nostra vita, Almeno tu ricordati di me e Il Paradiso.

La produzione è di Ermal Meta e la data di uscita è fissata per il 15 novembre con Mescal.

Sui social sono già numerosi gli attestati di stima e affetto e le dichiarazioni che mostrano la grande curiosità nei confronti di questo nuovo progetto.

Cordio (lo scorso anno finalista a Sanremo Giovani, Qui la nostra intervista) sta provando la strada per salire sul palco del Teatro Ariston attraverso Area Sanremo.

Il percorso non è sicuramente facile, ma le qualità che l’artista ha dimostrato in poco più di un anno sono un biglietto da visita che non si può non considerare anche per il futuro.

CORDIO LIVE

Cordio presenterà Ritratti Post Diploma in tre concerti, annunciati così:

“I miei primi tre concerti. […] Sono molto emozionato.”

Ecco le date:

22 novembre – Largo Venue – Roma

24 novembre – Apollo Club – Milano

28 novembre – Ma – Catania

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto dai Social di Cordio

Copertina dell’Ep di Diana Del Franco