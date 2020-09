Contaminaction University lancia il Master in Music Management

con la partecipazione di RDS, Warner Chappell Music, FIMI, Honiro Label, All Music Italia, SCF, Garrincha Dischi, tutte realtà musicali che si uniscono per formare giovani e prepararli per l’inserimento nelle aziende.

Il nuovo Master in Music Management partirà il 30 ottobre 2020.

In diretta dagli studi di RDS, martedì 29 settembre alle ore 10:00 parteciperanno all’Open Day LIVE via Zoom:

Massimiliano Montefusco – General Manager RDS

Enzo Mazza – Presidente della FIMI

Roberto Razzini – Managing director Warner Chappell Music

Marco Ligabue – Manager di Bar Mario – Official Fan club di LIGABUE

Simone Zani – Caporedattore All Music Italia

Tino Silvestri – ex General Manager di Warner Music Italia e Presidente Fenix Entertainment

Massimo Cotto – Giornalista musicale, scrittore e speaker Virgin Radio

Contaminaction University: Master in Music Management

Il Master in Music Management, configurato come programma di Alta Formazione e inserimento professionale, nasce per rispondere all’esigenza dell’Industria Musicale di inserire nel proprio organico professionisti capaci di promuovere artisti, etichette, scuole di musica, attività, prodotti e servizi della Music Industry in grado di muoversi con maestria nel mondo del digital advertising.

A conclusione delle lezioni, gli studenti avranno la possibilità di fare un’esperienza unica lavorando a fianco del Bar Mario nel backstage di Campovolo 2021, il concerto di LIGABUE.

Il Master, della durata di 6 mesi in formula weekend, darà agli studenti la possibilità accrescere le loro competenze digitali acquisendo le professionalità richieste dal mercato e lavorando sui progetti reali commissionati dai Partner, che li affiancheranno per tutto il percorso con lezioni in classe e testimonianze su case-history reali.

Le lezioni avranno luogo nel Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” presso l’Open Space ContaminAction Hub in Via Cracovia, 90 (edificio E) o a distanza attraverso la piattaforma di Digital Learning della Contaminaction University.

Al termine del corso gli studenti otterranno una certificazione di project management AGILE e potranno iniziare in loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro con uno stage in una delle aziende partner, tra le quali: RDS, FIMI, Official Fan Club LIGABUE, Warner Chappell Music, SCF, Honiro Label, All Music Italia, Garrincha Dischi, Note Legali, Fenix Entertainment, iLiveMusic.

Tra i partecipanti all’Open Day, saranno selezionati tre studenti che riceveranno una borsa di studio integrale del valore di € 4.200,00 pari al 100% del costo del Master.

Info

+39 388 745 8740 – info@contaminactionuniversity.it o sito ufficiale qui.