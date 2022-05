Vasco chiama, Milano risponde: info, mezzi pubblici e scaletta del concerto di martedì

Concerto Vasco Rossi a San Siro scaletta e informazioni utili.

Ormai è un classico, anche se questa volta il concerto di Vasco Rossi sarà all’Ippodromo SNAI La Maura (a San Siro) e non allo Stadio Giuseppe Meazza.

La scaletta sarà quella già proposta durante la data zero di Trento (LEGGI QUI) composta da 29 canzoni, dai grandi classici fino ai successi più recenti.

Grande mobilitazione anche da parte di ATM, Azienda Trasporti Milanesi, che prolungherà l’orario operativo dei mezzi pubblici per permettere il migliore deflusso del pubblico dalla venue.

Ecco tutti gli orari del concerto, apertura cancelli e dei mezzi pubblici.

Concerto VASCO ROSSI San siro – TUTTI GLI ORARI

ORARI

08:00 Apertura foyer

11:00 Apertura porte

18:30 Inizio concerto supporto

21:00 Inizio concerto Vasco Rossi

23:30 Fine concerto

concerto Vasco rossi milano ORARI BIGLIETTERIA

11:00 Apertura cassa info

15:00 Apertura cassa accrediti

METROPOLITANA

Servizio prolungato e potenziato

01:30 Ultima corsa linea M1 (Rho Fiera > Sesto 1° Maggio FS)

01:30 Ultima corsa linea M5 (San Siro Stadio > Garibaldi > Bignami)

La Metropolitana per arrivare alla location è la M1 rossa. Per i possessori di biglietto POSTO UNICO: fermate Lampugnano, Uruguay. Per i possessori biglietto PIT GOLD: fermate Uruguay, Bonola.

Oppure:

Metropolitana M5, Tram 16, Circolari 90/91

Possessori biglietto POSTO UNICO: fermata Lotto (M5, circolare 90/91), fermata Stadio San Siro (M5, tram 16). Possessori biglietto PIT GOLD: fermata Stadio San Siro (M5, tram 16)

Chiusure stradali

In occasione del concerto del cantante Vasco Rossi, che si svolgerà presso l’Ippodromo La Maura di via Lampugnano, verranno chiuse al traffico veicolare (compresi cicli e motocicli) ad eccezione dei pedoni e dei residenti/aventi diritto, le seguenti vie:

via Ippodromo (nel tratto compreso da via Patroclo a via Pinerolo)

dalle ore 07.00 di lunedì 23 maggio alle ore 07.00 di mercoledì 25 maggio

via Montale – via Lampugnano

dalle ore 07.00 di martedì 24 maggio alle ore 07.00 di mercoledì 25 maggio

via Lampugnano (nel tratto compreso da via Angioletti a via Mafalda Di Savoia)

dalle ore 07.00 di martedì 24 maggio alle ore 07.00 di mercoledì 25 maggio

via Pinerolo (nel tratto compreso da via Harar a via Ippodromo)

dalle ore 07.00 di martedì 24 maggio alle ore 07.00 di mercoledì 25 maggio

via Ippodromo (nel tratto compreso da via Patroclo a via Diomede e via Diomede da via Ippodromo a via Sant’Elia)

dalle ore 10.00 di martedì 24 maggio alle ore 07.00 di mercoledì 25 maggio

via Patroclo (nel tratto compreso da via Novara a via Ippodromo)

dalle ore 10.00 di martedì 24 maggio alle ore 07.00 di mercoledì 25 maggio

Parcheggi

È possibile già da oggi prenotare il proprio parcheggio per i parcheggi di Rho Fiera e Stadio San Siro. Sotto i dettagli e i percorsi consigliati:

PARCHEGGI RHO FIERA – P4, P3

Consigliati per chi arriva da:

Piemonte

Varese

Como

Lecco

Monza

Bergamo

Brescia

È possibile prenotare già da oggi il tuo parcheggio a questo link.

Una volta parcheggiato, sarà possibile raggiungere l’area concerti dalla metropolitana M1, fermata M1 Rho Fiera adiacente al parcheggio.

Rispetto al biglietto per il concerto, si consiglia di scendere alle rispettive fermate:

POSTO UNICO > Fermate Uruguay, Lampugnano

PIT GOLD > Fermate Bonola, Uruguay

Sono garantite, fino all’01:30, le corse di rientro della metropolitana verso i parcheggi.

Scaletta