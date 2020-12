Torna anche in questo difficile anno il tradizionale Concerto di Natale in onda su Canale 5 in prima serata il 24 dicembre. Tanti gli ospiti per questo appuntamento musicale, nomi del panorama musicale italiano e internazionale e tra di loro, alcune voci che non si vedevano in tv da un po’, come Moreno e Antonino.

Il concerto sarà impreziosito dalla presenza dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino che accompagnerà tutte le esibizioni degli artisti presenti grazie al contributo del Maestro Emiliano Facchinetti.

Quest’anno, per la prima volta, sarà possibile ascoltare il Concerto di Natale anche in radio sintonizzandosi su Radio Monte Carlo a partire dalle 21 del 24 dicembre. A commentare ci sarà Rosaria Renna.

Il Concerto di Natale in Vaticano 2020, giunto alla 28esima edizione sarà trasmesso dall’Auditorium Conciliazione e vedrà sul palco grandi voci italiane e internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica.

Questa a seguire è una parte del discorso di Papa Francesco, che il Santo Padre ha voluto dedicare agli artisti che si esibiranno, e non solo:

“…Gli artisti sono custodi della bellezza, la loro vocazione alta e impegnativa è quella di trasmettere verità e bellezza con mani pure e disinteressate. Entrambe infondono gioia al nostro cuore e sono un frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione. Oggi come allora, questa Bellezza ci appare nell’umiltà del Presepe. Oggi come allora, la celebriamo con animo pieno di speranza.”

Mai come quest’anno il Concerto di Natale sarà un’occasione di riflessione in una serata colma di musica. Andiamo subito a scoprire il cast.

