Vasco Rossi batte Ligabue, Ultimo e Måneskin.. è il suo il concerto con più spettatori del 2022

Concerti più visti nel 2022. La SIAE ha rilasciato il consueto rapporto su “Spettacolo, Intrattenimento e Sport” per quel che riguarda gli eventi live in Italia e i dati, per quel che riguarda i concerti, eleggono ancora una volta Vasco Rossi come il re incontrastato della musica live in Italia.

Dopo un 2020 contraddistinto dallo stop a causa della pandemia e un 2021 a mezzo regime per la fase di ripresa il 2022 ha dato importanti segni di ripresa.

Matteo Fedeli, Direttore Generale della SIAE, ha infatti dichiarato: “Oltre 3 milioni di eventi, di cui 31.000 concerti, con un incremento complessivo di circa l’80% rispetto all’offerta dell’anno precedente.”

Sono stati quasi 21 milioni gli spettatori di concerti in Italia nel 2022 e, nonostante i numeri per quel che riguarda la musica siano incoraggianti, siamo ancora sotto ai numeri del 2019.

E soprattutto, aggiungiamo noi, il mondo dei locali della musica dal vivo continua ad affrontare una crisi da cui non si è mai ripreso e che viene raramente evidenziata.

La pandemia ha infatti causato la chiusura di molti locali di musica dal vivo, anche molto noti, e gli artisti emergenti non hanno ormai quasi più spazi in cui esibirsi mentre i gestori dei locali non hanno i soldi per investire su di loro e che fa tornare al concetto tutto italiani cui esibirsi, suonare, fare musica, non è un lavoro e viene pagato “se porti gente”.

Una situazione gravissima che necessiterebbe di un aiuto concreto da parte della SIAE.

Dopo questa dovuta riflessione andiamo a capire quali sono stati i concerti con più spettatori del 2022. Cliccate in basso su continua.