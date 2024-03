Comete canta la forza di un abbraccio nel nuovo singolo “Più”

Comete, “Più“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 1 marzo, “Più” (Ala Bianca) è il nuovo singolo di Comete e anticipa il nuovo album del cantautore, la cui pubblicazione è prevista in primavera.

COMETE, “PIù”: SIGNIFICATO DEL BRano

“Se tu mi ami è tutta una cazzata, se noi ci amiamo il resto non conta”. È questo il messaggio che Comete vuole trasmettere con questo suo nuovo brano. Di fatto, troppe volte la nostra mente si perde in inutili elucubrazioni e castelli in aria, che non ci permettono di cogliere l’unica cosa che conta, ovvero il bisogno di essere qualcosa di grande in due, un più.

In “Più” Eugenio Campagna (alias Comete) parla dunque di amore, ma anche e soprattutto di pensieri: pensieri intrusivi che non ci lasciano mai in pace e, a volte, ci fanno scordare quello di cui abbiamo veramente bisogno. La canzone si pone così l’obiettivo di ricordare, a chi sta dimenticando il suo valore, la forza di un abbraccio.

COMETE, “PIù”: TESTO DEL BRano

Lo so che tu lo sai che la mia mente

È un posto indecente

Dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente

La notte, la gente

Lo so che tu lo sai che io lo so che la mia mente mente

sempre

Se non parlo realmente di quello che sento per me

Se tu mi ami

È tutto una cazzata

Mi sento Boom

E le mia mani vanno su

Se non mi chiami

Se non rispondi fino a domani

Sai mi sentirò un po’ giù

E non mi piace stare giù

Più

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente

Sul mare, nel verde

Dove ogni pensiero che mi passa poi mi passa veramente

Gli abbracci, le sberle

Lo so che tu lo sai che io lo so che la mia mente perde

Se non parlo realmente di quello che sento per me

Se tu mi ami

È tutto una cazzata

Mi sento Boom

E le mia mani vanno su

Se non mi chiami

Se non rispondi fino a domani

Sai mi sentirò un po’ giù

E non mi piace stare giù

Una notte poi ci sentiremo davvero felici

Perduti in un pezzo d’amore ai confini di un bar

È chiaro che siamo un po’ tutti confusi e cretini

È chiaro che in fondo nessuno sa come si fa

È chiaro che in fondo nessuno sa come si fa

Se tu mi ami

È tutto una cazzata

Mi sento Boom

E le mia mani vanno su

Se non mi chiami

Se non rispondi fino a domani

Sai mi sentirò un po’ giù

E non mi piace stare giù

Più

Se tu mi ami

È tutto una cazzata

Mi sento Boom

E le mia mani vanno su

Se non mi chiami

Se non rispondi fino a domani

Sai mi sentirò un po’ giù

E non mi piace stare giù

Più

Più

Foto di copertina di Jessica De Maio