Comete, nel nuovo album “Lividi” un racconto notturno che si apre pian piano alla luce

In uscita venerdì 5 aprile per Ala Bianca, “Lividi” è il nuovo album di Comete, che sarà disponibile sia in formato fisico che in digitale (qui il pre-order).

Il disco è un racconto notturno che, illuminato da suoni e parole, si apre pian piano alla luce. Nello specifico, ogni canzone rappresenta una storia e ogni storia per Comete non è altro che una scusa per guardarsi dentro, per capire dove si sta andando e per addrizzare il tiro, cercando di costruire un futuro più luminoso.

Le nove tracce che compongono la tracklist di “Lividi” ci prendono dunque per mano e ci portano da una serata sui Navigli di Milano a un venerdì alcolico per i vicoli di Napoli, da un periodo decisamente no a un giro in motorino per Roma. Di fatto, i brani contenuti all’interno del disco sono delle vere e proprie fotografie che raccontano gli ultimi due anni di Comete, vissuti tra Milano e Roma.

“Mi piacerebbe raccontare cosa penso e allora scrivo una canzone mentre faccio una passeggiata. Penso alle cose che posso cambiare e a quelle che devo semplicemente accettare. E mentre penso, i sogni hanno il sopravvento… sono sempre i più forti! Decido così di vivere con il sole dentro, anche quando danno pioggia per un mese”.

COMETE, “LIVIDI”: LA TRACKLIST

Lampi e Tuoni Qualcosa Per Te (Irene) Peccato! Napoli Lividi Più Pozzanghera Naviglio Salta l’Intro

COMETE: LE DATE LIVE

3 aprile – Biko, Milano

6 aprile – Largo Venue, Roma

I biglietti sono già disponibili su DICE al seguente link.