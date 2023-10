Colapesce Dimartino: Tutto pronto per il ‘Club Tour 2023’, in uscita anche il nuovo album e a sorpresa un singolo

Colapesce e Dimartino, a sorpresa tornano con un singolo e con il club tour a partire dal 23 novembre 2023.

Da oggi, in una mossa che ha colto tutti di sorpresa, Colapesce e Dimartino hanno lanciato nuova musica. Alle 14:00 di oggi, è atterrato nelle nostre playlist La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo. Un titolo lungo, lo ammettiamo, ma è una vera e propria dichiarazione di intenti, un inno alla libertà artistica che ha stregato i cuori dei fan.

Il brano, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, è un viaggio musicale in un mondo onirico dove il cantautorato italiano si fonde con il kraut-rock e il pop contemporaneo, portandoci chissà dove, forse sulla luna o meglio ancora, nel mare in compagnia dei pesci che brillano. I testi poetici di Colapesce e Dimartino ci catturano, portandoci in un universo dove l’amore è messa in scena e la luce che sfiora i nostri occhi mette tutti d’accordo. Anche i pesci che brillano sembrano apprezzarla, e noi con loro.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il prossimo album di studio, intitolato Lux Eterna Beach, vedrà la luce il 3 novembre, e le aspettative sono alle stelle. Dopo il successo di Splash e il cult movie La primavera della mia vita, la coppia sta per affacciarsi nuovamente sulla scena musicale e cinematografica. Una coppia di artisti che non si ferma mai, pronti a regalarci ironia e cantautorato.

Il Club Tour 2023 inizia il 23 novembre dall’Estragon di Bologna. Dopo di che, ci saranno tante altre tappe da non perdere. Da Napoli a Roma, passando per Venaria Reale (TO) e Milano, la tournée si chiuderà in bellezza in Sicilia, con date già sold out a Palermo e una tappa speciale a Catania. Quindi, fate spazio nei vostri calendari e tenetevi pronti a far parte di questo viaggio musicale indimenticabile.

Lorenzo e Antonio, due autentici maestri dell’arte musicale italiana, hanno plasmato la scena musicale indipendente dell’ultimo decennio con le loro canzoni. Dalle loro carriere soliste alle collaborazioni con artisti di fama internazionale, hanno dimostrato di essere autentici talenti. Il loro successo con Musica Leggerissima e il primo album insieme I Mortali hanno incantato critica e pubblico, conquistando Dischi di Platino e milioni di streaming.

Il Club Tour 2023 sarà il palcoscenico in cui Colapesce e Dimartino in cui ascolteremo il nuovo album, infatti il 3 novembre 2023, uscirà il tanto atteso album di studio Lux Eterna Beach. Il titolo stesso promette un’esperienza musicale e poetica.

Quindi, preparatevi a vivere un’avventura musicale unica, ad ascoltare i nuovi brani e a cantare le vostre canzoni preferite dei due artisti.

COLAPESCE DI MARTINO CLUB TOUR 2023

Giovedì 23 novembre 2023 || Bologna @ Estragon

Giovedì 30 novembre 2023 || Napoli @ Casa della Musica

Venerdì 1 dicembre 2023 || Roma @ Atlantico

Lunedì 4 dicembre 2023 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Martedì 5 dicembre 2023 || Milano @ Alcatraz

Mercoledì 13 dicembre 2023 || Palermo @ I Candelai SOLD OUT

Giovedì 14 dicembre 2023 || Palermo @ I Candelai SOLD OUT

Venerdì 15 dicembre 2023 || Catania @ LAND La Nuova Dogana

I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com.