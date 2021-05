Colapesce Di Martino annunciate 19 date di un tour destinato a rianimare l’estate italiana

Colapesce Dimartino tour.

Non si ferma il successo di Colapesce e Dimartino che, dopo il sold out in sole 6 ore del concerto al Teatro Antico di Taormina, annunciano nuove date al loro tour estivo, organizzato e prodotto da OTR Live. Ad oggi un totale di 19 appuntamenti a cui si aggiungeranno ulteriori date nei più importanti festival e arene estive italiane.

I due artisti lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival:

“Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”.

I due cantautori siciliani, quest’estate, presenteranno uno show in cui suoneranno live sia i brani che compongono I Mortali che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro, Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

Ad affiancare le date del tour con la band, ci saranno anche una mini-serie di concerti speciali in alcune location immerse nella natura, tra le più suggestive del nostro Paese.

Questi i primi appuntamenti già annunciati: il 19 giugno a Musicastelle ad Aosta e il 25 luglio al No Boarders Music Festival di Tarvisio (UD). Qui Lorenzo e Antonio si esibiranno da soli, in acustico, accompagnati solo dai loro strumenti.

Colapesce Di Martino tour, le date

19 GIUGNO @ AOSTA Musicastelle – Acustico

9 LUGLIO @ FESTIVAL DEI DUE MONDI di Spoleto (PG)

10 LUGLIO @ ARENA DELLA REGINA di Cattolica (RN)

12 LUGLIO @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL di Marostica (VC)

13 LUGLIO @ BIKE IN di Mantova

16 LUGLIO @ LUCE MUSIC FESTIVAL di Bitonto (BA)

18 LUGLIO @ NOVA di Bologna

19 LUGLIO @ MOONLAND FESTIVAL di Sarzana (SP)

21 LUGLIO @ ESTATE SFORZESCA di Milano

22 LUGLIO @ FLOWERS FESTIVAL di Torino

25 LUGLIO @ TARVISIO (UD) No Borders Music Festival – Acustico

26 LUGLIO @ CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di Roma

27 LUGLIO @ CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di Roma

31 LUGLIO @ PARCO DEI SUONI di Riola Sardo (OR)

7 AGOSTO @ LOCUS FESTIVAL di Fasano (BR)

21 AGOSTO @ TERRASOUND di Francavilla al Mare (CH)

28 AGOSTO @ TEATRO ANTICO di TAORMINA – SOLD OUT

3 SETTEMBRE @ SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO di Prato

4 SETTEMBRE @ NO SOUND FEST di Servigliano (FM)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI