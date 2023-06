"Considera"... una nuova canzone pop esistenzialista (e un video ironico per lanciarla) per Colapesce e Dimartino

COLAPESCE DIMARTINO Considera testo e significato del nuovo singolo del duo che lancia per l’estate 2023 una canzone pop esistenzialista.

Per i cantautori il 2023 è stato l’anno del ritorno al Festival di Sanremo con Splash ma anche quello del debutto cinematografico con La Primavera Della Mia Vita, film – tra i più visti nella settimana d’uscita e in vetta al box office – scritto e interpretato da loro stessi (che hanno firmato ovviamente anche la colonna sonora originale in nomination ai Nastri D’Argento) e diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima.

Dal 23 giugno inoltre la band sarà in giro per il Club italiani con uno spettacolo prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Questo il calendario aggiornato:

Giovedì 23 novembre 2023 || Bologna @ Estragon

Giovedì 30 novembre 2023 || Napoli @ Casa della Musica

Venerdì 1 dicembre 2023 || Roma @ Atlantico

Lunedì 4 dicembre 2023 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Martedì 5 dicembre 2023 || Milano @ Alcatraz

Mercoledì 13 dicembre 2023 || Palermo @ I Candelai – NUOVA

Giovedì 14 dicembre 2023 || Palermo @ I Candelai – NUOVA

Venerdì 15 dicembre 2023 || Catania @ LAND La Nuova Dogana – NUOVA





COLAPESCE DIMARTINO CONSIDERA SIGNIFICATO DEL BRANO

Il duo ha annunciato il nuovo singolo, fuori da venerdì 16 giugno per Numero Uno/Sony Music, con un cortometraggio molto divertente diretto da Zavvo Nicolosi e Giovanni Tommaselli per Ground Orange’s, che con autoironia ci svela come nasce un tormentone estivo.

I due artisti definiscono Considera una canzone pop esistenzialista prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Se con Splash è stato un tuffo nelle profondità della vita quotidiana, con questa nuova canzone Antonio e Lorenzo ci invitano a guardare le stelle…

“Considera è un pezzo a cui teniamo molto perché prosegue il nostro discorso sulla ‘canzone pop esistenzialista’ – Raccontano Colapesce e Dimartino – “Considerare in latino significa ‘osservare le stelle’ ed è proprio attraverso la ricerca dell’infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine“.

Colapesce dimartino considera testo e audio

Considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo ma con stile…

ma in fondo stare insieme questa sera cos’è

una manciata di stelle davanti a questo disordine

Testo completo in arrivo