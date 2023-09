In contemporanea con l’uscita dell’album Coez e Frah Quintale raccontano il senso di colpa in “Che colpa ne ho”

Coez & Frah Quintale Che colpa ne ho significato del testo del nuovo singolo estratto da “Lovebars“, un Joint album che sarà lanciato venerdì 8 settembre 2023 da Undamento / Prodacto in licenza a Warner Music Italy e Carosello Records.

“Lovebars” è in uscita in quattro esclusivi formati fisici: CD (anche autografato), vinile, vinile speciale arancione e bundle CD + t-shirt (anche autografato). Già sold out le versioni vinile standard autografato e il vinile arancione autografato.

Il disco, preceduto dal singolo estivo “Alta marea“, brano certificato con il disco d’oro, approfondisce il termine amore, sviscerandone il significato: i rapporti, infatti, sono al centro dello storytelling, il che rappresenta a tutti gli effetti un atto rivoluzionario in una società come quella attuale, che rifiuta l’analisi di sè a favore della superficialità.

In occasione dell’uscita del disco, Coez e Frah Quintale incontreranno i fan e firmeranno le copie del nuovo album con due appuntamenti in luoghi d’arte d’eccezione: il 9 settembre presso Palazzo Velli Expo a Roma e il 12 settembre presso Triennale Milano.

Coez & Frah Quintale Che colpa ne ho significato del brano

Prodotto da Sine e Bruno Belissimo “Che colpa ne ho” uscirà venerdì 8 settembre, in contemporanea con l’uscita del disco, in radio.

Il pezzo ha come tema centrale il senso di colpa, un sentimento che sancisce momenti chiave nei rapporti perché, nel bene o nel male, ne cambia la rotta.

Coez & Frah Quintale, però, trattano il tema in un’ottica di guarigione, in quanto ha senso sentirsi male per aver commesso un errore solo se da esso si impara qualcosa. In alcuni casi, quindi, la colpa aiuta e crea un momento di crescita, senza necessariamente affondarci emotivamente.

Coez & Frah Quintale che colpa ne ho testo e audio

In arrivo venerdì 8 settembre