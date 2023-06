“Alta marea” è il primo singolo del Joint album di Coez e Frah Quintale

Alta marea è il titolo del primo singolo, lanciato venerdì 16 giugno, dalla coppia formata da Coez e Frah Quintale, primo estratto da un Joint album in arrivo a settembre per Prodacto/Undamento in licenza a Carosello Records/Warner Music.

I due artisti avevano già lasciato intendere che ci fosse un progetto insieme in arrivo con l’esibizione al Mi Ami di quest’anno, dove hanno spoilerato dal vivo due pezzi inediti in esclusiva per il pubblico del festival, nei giorni successivi hanno annunciato ufficialmente il disco con un teaser.

Alta marea è un brano che riporta a quei momenti passati a desiderare il mare, ma solo se accompagnati dalla persona che vorremmo davvero al nostro fianco. Coez e Frah Quintale mandano un messaggio positivo e malinconico allo stesso tempo (“Stai con me anche con l’alta marea / Non si vince da soli ma ci si allea”), sottolineando che la solitudine non è la risposta. Il segreto per essere felici è sapersi ritrovare sempre, anche quando ci si perde, anche quando la notte e il mare sembrano allontanare chi già sembra distante.

In contemporanea è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale, una produzione JetSet Productions che vede alla regia Amedeo Zancanella.

Il disco in uscita a settembre il cui titolo non è ancora stato svelato non è la prima collaborazione tra i due artisti. Coez e Frah Quintale hanno già dimostrato in passato di condividere una visione musicale compatibile e di avere un legame che gli permette di creare spontaneamente canzoni di successo, ultimo il brano Nei treni la notte, contenuto in From The Rooftop 2 del 2022, un concept musicale formato da una serie di sessioni acustiche avviato da Coez nel 2016.