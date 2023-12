CoCo, Warner Music e SAE Institute insieme per assegnare una borsa di studio a giovani talenti

CoCo, Warner Music Italy e SAE Institute uniscono le forze e, in occasione dell’anno scolastico 2023/2024, mettono in palio una borsa di studio atta a coprire l’intero ammontare della retta per il corso di Urban Music Production.

Una collaborazione nata dalla necessitàdi incentivare la creatività e l’inclusività all’interno dell’industria musicale e permettere ai giovani artisti di far valere il proprio talento negli ambiti di loro interesse.

Il nome del progetto è Non Dubitare Mai Di Te, nome scelto proprio per accendere i riflettori su un tema molto importante, quello dell’autostima che molto spesso viene a mancare nei giovani d’oggi.

Ed è proprio CoCo a spiegare come e quando è nato questo progetto che lo vede collaborare al fianco della major di Pico Cibelli e della scuola più importante in Italia e una delle più importanti in Europa del settore:

“Molte volte mi sono chiesto cosa poter fare per restituire l’amore ed il supporto che mi viene dato ad ogni mia canzone, ad ogni mio album.

Insieme a Warner Music Italy e a SAE ho pensato di regalare una borsa di studio per il corso di Urban Music Production e dare una possibilità a qualcuno di noi.

Ricordiamocelo sempre: Non dubitare mai di te.”

È possibile ottenere la borsa di studio partecipando da mercoledì 20 dicembre e fino al 14 gennaio 2024 al bando

https://www.sae.edu/ita/borse-di-studio/.

Il vincitore sarà poi annunciato nel mese di febbraio 2024. Alla domanda bisognerà allegare una traccia strumentale di minimo 2 e massimo 5 minuti, corredata da una lettera motivazionale.

L’iniziativa si rivolge a tutte le persone iscritte o intenzionate ad iscriversi al corso di Urban Music Production in partenza a febbraio 2024, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vogliono intraprendere un percorso di studi per iniziare una carriera nel mondo creativo.