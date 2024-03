Coca Puma, in attesa di “Panorama Olivia” arriva il nuovo singolo “Tardi”

Coca Puma, “Tardi“: significato del testo del nuovo singolo

Dopo l’esordio con “Porta Pia“, Coca Puma presenta il nuovo singolo, “Tardi“, che anticipa il suo primo album di inediti, “Panorama Olivia“, in uscita venerdì 19 aprile per Dischi Sotterranei e ODD Clique.

E se con “Porta Pia” l’artista ci ha fatto entrare in punta di piedi nel suo mondo, tanto magnetico quanto etereo, con “Tardi” inizia ora a delinearsi la direzione del suo percorso artistico.

Ed ecco che la voce di Coca Puma, così come le sue sperimentazioni musicali, non fa altro che esaltare le liriche introspettive e le raffinate produzione dei suoi brani.

COCA PUMA, “TARDI”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Intimo, cupo e sognante al tempo stesso, “Tardi” è un brano pieno di sentimento e di speranza, in cui si attorcigliano contorte malinconia, timore ed emozione, ricordandoci che “non è mai troppo tardi“.

Nello specifico, il brano vede alternarsi sonorità elettroniche, elementi acustici e soundscape: un quadro sonoro che fonde elettronica, dream pop e rock, culminando in un travolgente climax finale, un’esplosione musicale che preannuncia l’arrivo di un cambiamento, l’alba di un nuovo giorno dopo la tempesta.

Ed è proprio in questo processo burrascoso, complesso e delicato di suoni e parole che emergono vive paura ed eccitazione, dolcezza ed impetuosità.

Elementi che ritroviamo anche nel videoclip del brano, diretto e girato in Super8 da Brando Pacitto, che nasce proprio dall’esigenza di rappresentare questa tensione, raccontata attraverso dei simboli che rimandano direttamente, in maniera concreta e didascalica, e indirettamente, con metafore più poetiche, al testo della canzone.

Nel video, che sarà possibile vedere a partire da mercoledì 27 marzo, il protagonista è infatti alla ricerca spasmodica di qualcosa che forse neanche sa. Il tempo è veloce, stretto e fragile. L’unico modo per trovare respiro in questa frenesia è dunque immaginarsi diversi e lasciarsi andare ad un’immagine nuova e sorprendente.

COCA PUMA, “TARDI”: TESTO DEL BRANO

Tardi

no, non è mai

tu stringimi

anche se non lo sai

Che tardi

no, non è mai

ricordami

di non abbandonarmi mai

La mattina già

illumina

il cielo per metà

fuori e dentro me

non so perché

ma sento che mi cambierà

COCA PUMA: LE DATE DEL TOUR